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Миланский «Интер» возглавил Кристиан Киву

  • 6.06.2025, 13:05
Миланский «Интер» возглавил Кристиан Киву
Кристиан Киву
Фото: Getty Images

Перед тренером из Румынии стоит амбициозная задача.

Румынский футбольный менеджер Кристиан Киву — новый главный тренер миланского «Интера». Контракт наставника рассчитан на 2 года, а предыдущие места работы — молодёжные составы «Интера» и «Пармы», которую он возглавил в феврале.

Экс-защитнику миланцев предстоит сложная задача по поиску подходящих кадров для смены поколений в «Интере» и готовность претендовать на все титулы в следующем сезоне.

Напомним, что 31 мая «Интер» проиграл в финале Лиги чемпионов с самым разгромным счётом в истории соревнования — 5:0, после чего команду покинул Симоне Индзаги, отправившийся на заработки в Саудовскую Аравию.

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