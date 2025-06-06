Миланский «Интер» возглавил Кристиан Киву 6.06.2025, 13:05

Кристиан Киву

Фото: Getty Images

Перед тренером из Румынии стоит амбициозная задача.

Румынский футбольный менеджер Кристиан Киву — новый главный тренер миланского «Интера». Контракт наставника рассчитан на 2 года, а предыдущие места работы — молодёжные составы «Интера» и «Пармы», которую он возглавил в феврале.

Экс-защитнику миланцев предстоит сложная задача по поиску подходящих кадров для смены поколений в «Интере» и готовность претендовать на все титулы в следующем сезоне.

Напомним, что 31 мая «Интер» проиграл в финале Лиги чемпионов с самым разгромным счётом в истории соревнования — 5:0, после чего команду покинул Симоне Индзаги, отправившийся на заработки в Саудовскую Аравию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com