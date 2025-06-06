Миланский «Интер» возглавил Кристиан Киву
- 6.06.2025, 13:05
Перед тренером из Румынии стоит амбициозная задача.
Румынский футбольный менеджер Кристиан Киву — новый главный тренер миланского «Интера». Контракт наставника рассчитан на 2 года, а предыдущие места работы — молодёжные составы «Интера» и «Пармы», которую он возглавил в феврале.
Экс-защитнику миланцев предстоит сложная задача по поиску подходящих кадров для смены поколений в «Интере» и готовность претендовать на все титулы в следующем сезоне.
Напомним, что 31 мая «Интер» проиграл в финале Лиги чемпионов с самым разгромным счётом в истории соревнования — 5:0, после чего команду покинул Симоне Индзаги, отправившийся на заработки в Саудовскую Аравию.