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«Вчера семь рублей — сегодня уже 13,07»

  • 6.06.2025, 13:13
«Вчера семь рублей — сегодня уже 13,07»

Белорус пожаловался на цену тушенки в магазине.

Белорус опубликовал в TikTok видео, где пожаловался на цену тушенки в одном из магазинов. С его слов, «вчера» этот продукт стоил 7 рублей, а «сегодня» — 13. Комментаторы, как обычно, стали делиться мнениями, дорого это или нет, пишет «Телеграф».

«Вчера она стоила 7 рублей, сегодня 13,07. Оборзели», — считает мужчина. Он показал на видео 338-граммовую банку тушеной говядины «Гродфуд» (Гродно), за килограмм — 38,67 рубля.

«Шок-цена! «Гродфуд», вы чего?» — спросил автор видео в TikTok.

@petroff777 #гродфуд #тушёнка #шокцена #март ♬ оригинальный звук - PETROFF

В комментариях он сказал, что купил эту тушенку в магазине «Белоруснефти». Но, например, в интернет-магазине Edostavka такой же товар стоит 12,05 рубля, в интернет-магазине Green — 12,69.

«38 рублей за 1 кг тушенки? Там, где в составе мясо, уши, хвосты и т.д.», — написал один комментатор. Ему ответили: «Не, 97,5 [вероятно, речь о процентах или граммах. — прим. ред.] закладка, как правило, нормальная. Но все равно ценник — конь, тут вопросов нет».

«Килограмм мяса можно купить за эти деньги!!!» — утверждал пользователь TikTok. «Это из мраморной говядины. Своим ходом шла из Аргентины», — пошутил другой.

«Теперь я видела все» — Брестский производитель предложил ту же колбасу за 10 рублей вместо 18. В чем нюанс?

Впрочем, кто-то посчитал цену на тушенку невысокой: «Наверное, в баночке есть мясо, и поэтому такие цены. Это недорого». Еще один юзер не согласился с автором ролика, что этот продукт «вчера» стоил 7 рублей: «7 рублей она стоила пять лет назад. Посмотри, сколько говядина стоит».

Автор видео ответил: «7,65, три дня назад покупал».

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