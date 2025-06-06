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Дочь Келлога — отцу: Громкая ночь в Киеве, папа

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  • 6.06.2025, 13:18
Дочь Келлога — отцу: Громкая ночь в Киеве, папа
Меган Моббс

Россияне не хотят мира.

Дочь спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога - Меган Моббс обратилась к отцу во время массированной атаки РФ против украинских городов в ночь 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в соцсети X.

«Шумная ночь в Киеве, папа», - написала Моббс, вспомнив аккаунт Келлога.

Также она прокомментировала намерения России по завершению войны на фоне ночного обстрела столицы.

«Возможно, это из-за взрывов и стрельбы среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира», - отметила дочь американского чиновника.

В своем посте Моббс прикрепила предыдущую публикацию, в которой напомнила об обстрелах нескольких украинских городов той ночью.

«Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответные удары, но точные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные российские атаки на гражданское население и только после того, как (Владимир - ред.) Путин отказался прекратить огонь», - подчеркнула она.

Сам Кит Келлог на эти слова пока публично не ответил.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже выразил благодарность донцу Кита Келлога за поддержку Украины.

«Также благодарю спецпредставителя президента США Кита Келлога за встречу в Вашингтоне, важный разговор и полное взаимопонимание. Путин - это зло», - написал Ермак.

Напомним, что Меган Моббс активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. Под ее руководством фонд R.T. Weatherman доставил более 10 тысяч поддонов с медикаментами, оборудованием и гуманитарной помощью для более 70 больниц и организаций в Украине. Фонд также управляет логистическим хабом на границе с Румынией.

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