О странностях визита Лукашенко в Китай

О странностях визита Лукашенко в Китай1
- Telegram-канал «Китайская угроза»
- 6.06.2025, 13:19
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Си Цзиньпин серьезно болен и готовится к отставке?
Визит Лукашенко - самый загадочный из всех, которые проходили в Пекине.
1. Китайский МИД до последнего не был уверен в вероятной встрече Си Цзиньпина с Лукашенко. Диктатор прилетел в Пекин второго июня, а МИД третьего июня на брифинге даже не смог это подтвердить.
2. На 15 дней до встречи Си Цзиньпин выпал из медийного пространства. Не было никаких мероприятий с его участием.
3. Жэньминь Жибао опубликовала весьма скромную по объему заметку о встрече Си с Лукашенко, ограничившись одной фотографией.
4. Встреча проходила в резиденции Чжуннаньхай с полным отсутствием дипломатического протокола. Не было даже национальных флагов.
5. Белорусская сторона представила это как «дружеский семейный обед». Такой формат встречи никогда ранее не встречался в китайских переговорах.
6. Лукашенко встретился с Си только четвертого июня, а не на следующий день после прилета.
7. Не было официальных переговоров, не подписаны какие-либо документы по итогам.
8. Согласно китайскому официальному релизу встречи, Лукашенко ни разу не упомянул Си Цзиньпина, ограничившись только заявлением о глубокой дружбе с Китаем. В китайских статьях 2023 года Лукашенко давал высокую оценку личному вкладу Си в развитие Китая.
9. Репортаж CCTV ограничился 1 минутой и 32 секундами. Но видеоряд встречи Лукашенко с Си в 2023 года занял больше пяти минут.
10. Фраза, якобы произнесенная Си Цзиньпином, что он приглашает Лукашенко посетить саммит ШОС и военный парад в Пекине через три месяца, присутствует только в белорусских СМИ. Никакого упоминания об этом в китайских источниках найти не удалось.
Итог: странный формат встречи, ни официальных документов, ни официальных почестей, усеченные репортажи в государственных СМИ.
Возможно, парад третьего сентября в Пекине в честь 80-летие победы над Японией будет принимать совсем другой генеральный секретарь.
Telegram-канал «Китайская угроза»