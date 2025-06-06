ИИ Claude завел собственный блог
- 6.06.2025, 13:22
Под наблюдением человека.
Компания Anthropic создала новый блог под названием Claude Explains, который, как заявляется, в основном пишется ее искусственным интеллектом — языковой моделью Claude. На странице публикуются материалы на технические темы. Блог задуман как витрина возможностей Claude в создании текстов, пишет издание TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).
Однако полностью ли тексты принадлежат ИИ — неясно. Представитель Anthropic уточнил, что материалы проходят редактуру и дополняются специалистами: они вносят примеры, контекст и экспертные правки.
«Это не просто «сырой» текст от Claude. Каждый материал проходит редакционный процесс и требует участия человека», — заявил представитель. По его словам, проект демонстрирует, как ИИ и эксперты могут сотрудничать.
При этом на сайте нет прямого указания на участие людей в написании статей. В приветственном сообщении сказано лишь: «Добро пожаловать в уголок вселенной Anthropic, где Claude пишет обо всем на свете».
Anthropic подчеркивает, что не заменяет экспертов, а усиливает их возможности. В будущем компания планирует охватить темы от креативного письма до анализа данных и бизнес-стратегий.
Эксперименты с ИИ-контентом ведут и другие компании. OpenAI разрабатывает модели для креативного письма, Meta создает инструменты для рекламы, а издатели вроде Gannett и Bloomberg уже публикуют тексты, сгенерированные ИИ. Однако такие проекты нередко сопровождаются ошибками и критикой.
Несмотря на запуск Claude Explains, Anthropic продолжает нанимать редакторов и специалистов по контенту.