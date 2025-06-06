Белорусы предложили новое правило в ПДД 7 6.06.2025, 13:38

5,308

После ДТП в Минске.

Очередное ДТП с участием электросамоката в Беларуси вызвало бурное обсуждение в TikTok. Там опубликовали видео, на котором видно, как самокатчик, игнорируя красный сигнал светофора, резко выезжает на пешеходный переход прямо под колёса авто. В комментариях, помимо традиционных гневных высказываний в адрес нарушителя, прозвучало и предложение по изменению Правил дорожного движения. И речь не о спешивани, пишет telegraf.news .

На видео, которое уже набрало почти 1 миллион просмотров и 4 тысячи комментариев, запечатлён типичный сценарий. Водитель автомобиля двигался, ничего не подозревая, по улице Захарова на разрешающий сигнал светофора. В это же время по тротуару, параллельно движению машин, ехал электросамокатчик.

Хоть скорость его была и невысокой, он, не снижая её и не обращая внимания на красный свет, свернул на «зебру» и выехал на проезжую часть, угодив под машину.

«Надеюсь, с водителем всё в порядке»

Большинство комментаторов ожидаемо обрушились с критикой на самокатчика. «Надеюсь, с водителем автомобиля всё в порядке», — выразил сочувствие автомобилисту один из пользователей.

«Самокатчика бы в тюрьму за такое на годик, чтоб правила подучил. Внимательнее стал бы», — предложил другой.

Многие также сошлись во мнении, что «самокатчик должен возместить ремонт авто».

«Остановиться на секунду-две»

На фоне обсуждения прозвучало и предложение по изменению Правил дорожного движения для пешеходов (и, по аналогии, для пользователей средств персональной мобильности).

«Я бы вообще правило ввёл, которое обязывает пешеходов остановиться на секунду-две, перед тем, как начать переход по зебре. Идут, бывает, быстрым шагом по тротуару вдоль проезжей части и резко сворачивают на переход. Будто на них поворотник заранее моргал», — написал один из комментаторов.

Это предложение, как и любое изменение в ПДД, тут же вызвало дискуссию. Кто-то в ответ предложил более радикальные меры и для водителей: «А я бы ввёл такое правило: купил машину и нарушил хоть один пункт ПДД — пожизненное лишение прав и срок от 20 лет строгого режима. Даже за забытый поворотник и превышение скорости на 1км/ч», — парировал другой пользователь, намекая на то, что строгие правила должны быть обоюдными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com