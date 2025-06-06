Reuters: НАТО ищет способ, как пригласить Зеленского на саммит 6 6.06.2025, 13:46

2,000

Не провоцируя Трампа.

Чиновники НАТО, которые организуют саммит Альянса в Гааге, будут пытаться организовать встречу так, чтобы Владимир Зеленский мог присутствовать, не провоцируя Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

«Дипломаты говорят, что он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не будут допускать на основное заседание саммита. При этом все еще непонятно, будет ли короткое заявление саммита определять Россию как угрозу, или будет выражать поддержку Украине», - говорится в материале.

Все эти осторожные шаги, отмечают журналисты, предпринимаются для того, чтобы избежать гнева Вашингтона, а также, чтобы не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти разрушил международную коалицию, поддерживающую Киев.

«Европейские члены НАТО, которые видят в России экзистенциальную угрозу, а в НАТО - главное средство противодействия ей, хотят продемонстрировать свою постоянную твердую поддержку Украине. Но они также отчаянно пытаются не разозлить нестабильного Трампа», - отмечает СМИ.

Один из чиновников НАТО заявил, что если Зеленский не примет участия в саммите в любой форме, это будет «по меньшей мере пиар-катастрофой».

По данным издания, саммит и сопровождающее его письменное заявление, вероятно, будут необычно короткими, чтобы свести к минимуму вероятность вспышек или разногласий.

В то же время Зеленскому, наверное, придется довольствоваться приглашением на предсаммитный ужин, устроенный королем Нидерландов Виллемом-Александром.

В отличие от предыдущих двух ежегодных саммитов НАТО лидеры не планируют проводить официальное заседание Совета НАТО-Украина.

«Многие союзники хотят, чтобы Зеленский был на саммите, но есть гибкость относительно точного формата, который позволил бы его присутствие», - добавил высокопоставленный дипломат НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com