Мерц привез Трампу два подарка 4 6.06.2025, 13:53

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Президент США не остался в долгу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц привез президенту США Дональду Трампу сразу два подарка. Первый — это изысканная клюшка для гольфа с выгравированными флагами ФРГ и США (Трамп — заядлый любитель гольфа). А второй — свидетельство о рождении деда американского президента — Фридриха Трампа, родившегося в 1869 году в Баварии в семье винодела Иоганна Трампа, сообщает BILD.

Иоганн Трамп владел небольшим виноградником в Кальштадте, но семья сильно обеднела к середине 1880-х. В возрасте 16 лет Фридрих выучился на парикмахера и эмигрировал в США. Там он, работая в том числе ресторатором, скопил небольшое состояние и начал заниматься недвижимостью. Затем его сын Фред (отец Дональда) расширил этот бизнес. В семье Фридриха до самой его смерти говорили по-немецки.

Трамп также преподнес Мерцу, который увлекается авиацией и сам имеет лицензию пилота, свои дары — летную куртку и копию патента на «летающую машину» братьев Райт от 1903 года. Патент представляет собой чертеж пионеров авиастроения.

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