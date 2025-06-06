Мерц привез Трампу два подарка

Мерц привез Трампу два подарка4
- 6.06.2025, 13:53
- 4,518
Президент США не остался в долгу.
Канцлер Германии Фридрих Мерц привез президенту США Дональду Трампу сразу два подарка. Первый — это изысканная клюшка для гольфа с выгравированными флагами ФРГ и США (Трамп — заядлый любитель гольфа). А второй — свидетельство о рождении деда американского президента — Фридриха Трампа, родившегося в 1869 году в Баварии в семье винодела Иоганна Трампа, сообщает BILD.
Иоганн Трамп владел небольшим виноградником в Кальштадте, но семья сильно обеднела к середине 1880-х. В возрасте 16 лет Фридрих выучился на парикмахера и эмигрировал в США. Там он, работая в том числе ресторатором, скопил небольшое состояние и начал заниматься недвижимостью. Затем его сын Фред (отец Дональда) расширил этот бизнес. В семье Фридриха до самой его смерти говорили по-немецки.
Трамп также преподнес Мерцу, который увлекается авиацией и сам имеет лицензию пилота, свои дары — летную куртку и копию патента на «летающую машину» братьев Райт от 1903 года. Патент представляет собой чертеж пионеров авиастроения.