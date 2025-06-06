закрыть
6 июня 2025, пятница, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц привез Трампу два подарка

4
  • 6.06.2025, 13:53
  • 4,518
Мерц привез Трампу два подарка

Президент США не остался в долгу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц привез президенту США Дональду Трампу сразу два подарка. Первый — это изысканная клюшка для гольфа с выгравированными флагами ФРГ и США (Трамп — заядлый любитель гольфа). А второй — свидетельство о рождении деда американского президента — Фридриха Трампа, родившегося в 1869 году в Баварии в семье винодела Иоганна Трампа, сообщает BILD.

Иоганн Трамп владел небольшим виноградником в Кальштадте, но семья сильно обеднела к середине 1880-х. В возрасте 16 лет Фридрих выучился на парикмахера и эмигрировал в США. Там он, работая в том числе ресторатором, скопил небольшое состояние и начал заниматься недвижимостью. Затем его сын Фред (отец Дональда) расширил этот бизнес. В семье Фридриха до самой его смерти говорили по-немецки.

Трамп также преподнес Мерцу, который увлекается авиацией и сам имеет лицензию пилота, свои дары — летную куртку и копию патента на «летающую машину» братьев Райт от 1903 года. Патент представляет собой чертеж пионеров авиастроения.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров