В Беларуси придумали молочную водку

В Беларуси придумали молочную водку14
- 6.06.2025, 13:51
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Авторы назвали этот напиток инновационным продуктом.
Академия наук представила молочную водку. Напиток разработали в Научно-практическом центре по продовольствию.
Авторы назвали такую водку инновационным продуктом на основе дистиллята из молочной сыворотки. Для ее производства молочную сыворотку с высоким содержанием лактозы сбраживают определенными культурами дрожжей, а после перегоняют, сообщает «Минск-Новости».
Водка имеет специфический молочный аромат и 36% крепости.
Другой экспериментальный образец от центра — нефильтрованное светлое пиво (4,5 % об.), сваренное из озимого ячменя.
«Озимый ячмень более экстрактивный, в нем больше белка по сравнению с яровыми сортами. Это перспективное направление, но пока мы работаем только с двумя сортами белорусской селекции», — рассказали авторы разработки.
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