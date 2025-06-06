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В Беларуси придумали молочную водку

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  • 6.06.2025, 13:51
  • 2,836
В Беларуси придумали молочную водку
иллюстративное фото

Авторы назвали этот напиток инновационным продуктом.

Академия наук представила молочную водку. Напиток разработали в Научно-практическом центре по продовольствию.

Авторы назвали такую водку инновационным продуктом на основе дистиллята из молочной сыворотки. Для ее производства молочную сыворотку с высоким содержанием лактозы сбраживают определенными культурами дрожжей, а после перегоняют, сообщает «Минск-Новости».

Водка имеет специфический молочный аромат и 36% крепости.

Другой экспериментальный образец от центра — нефильтрованное светлое пиво (4,5 % об.), сваренное из озимого ячменя.

«Озимый ячмень более экстрактивный, в нем больше белка по сравнению с яровыми сортами. Это перспективное направление, но пока мы работаем только с двумя сортами белорусской селекции», — рассказали авторы разработки.

Представил НПЦ и полезную новинку для детей: сухие завтраки без сахара. Это хрустящие мультизерновые шарики с семенами льна, глазированные яблочным соком.

Другие полезные разработки смогут по достоинству оценить и взрослые: нектар из голубики, томатный сок прямого отжима не только вкусны, но и полезны.

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