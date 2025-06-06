В Могилеве молния ударила в телевышку

В Могилеве молния ударила в телевышку2
- 6.06.2025, 14:03
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Момент попал на камеры видеорегистраторов.
Во время разгула стихии 5 июня молния ударила в телевизионную вышку в Могилеве. Кадры с разных ракурсов опубликовало местное издание Magilev.by.
В результате прохождения грозового фронта 5 июня в Могилевской области пропал свет в трех населенных пунктах в Осиповичском и Кричевском районах и 14 трансформаторных подстанций в Осиповичском и Кричевском районах.
Попадание молнии стало причиной двух пожаров в Могилевском и Бобруйском районах. Обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС.