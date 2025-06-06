Империя с задержкой психического развития 1 Игорь Эйдман

6.06.2025, 14:08

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Игорь Эйдман

Отставание в большинстве сфер России преодолеть так и не удалось.

Россия – периферийная европейская страна с задержкой развития по сравнению с большинством других на континенте. Начиная с Петра 1 (а отчасти и раньше), российская верхушка пыталась догнать голландцев, немцев, французов, англичан – перенимала у них технологии, культуру, общественные институты.

Получалось не очень, отставание в большинстве сфер преодолеть так и не удалось. Все значимые этапы развития – от отмены крепостного права до промышленной революции – Россия проходила существенно позже ведущих европейских стран. А многие – так и не прошла. Демократическое правовое государство по европейскому образцу здесь так и не состоялось.

Болтовня про евразийство и особый путь – просто попытка оправдать отставание России.

Российские власти веками пытались копировать европейские институты и отношения, но в силу какой-то политической олигофрении, делали это с огромным запозданием и крайне неудачно. С другой стороны, по прихоти истории, а, вернее, географии россияне смогли создать огромную империю. Положение России на краю европейской ойкумены оказалось очень удобно для территориальной экспансии. Русским не надо было преодолевать океаны, они захватывали колонии, поступательно продвигаясь по суше в основном от своих восточных и южных границ.

Российская империя – enfant terrible Европы, с сознанием подростка с задержкой психического развития и телом здоровенного мужика. Лишенный культурных ориентиров и нравственных ограничений этот подросток-переросток будет терроризировать окружающих, пока ему самому не надают по шее. И сделать это придётся объединенной Европе, которая напрямую соседствует с мировым хулиганом. Поэтому европейцы, которые страшно не хотят войны, вынуждены готовиться к ней, что стало теперь в Германии, например, практически официальной политикой.

Игорь Эйдман, Telegram

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