На продуктовом рынке Беларуси намечается банкротство одной из компаний 1 6.06.2025, 14:19

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Многие могли покупать продукцию, которую она ввозила страну.

В Минске банкротится компания «Орбиус» — импортер продуктов питания. Об этом сообщается на Едином госреестре сведений о банкротстве.

Компания была создана в 1997 году. Она занималась оптовыми поставками безалкогольных напитков, а также консервированной продукции. Среди них — оливки Liberica и маслины Maestro de Oliva, кукуруза и зеленый горошек EKO.

Компания «Орбиус» с середины января этого года ушла в ликвидацию. Причина — решение собстственника.

19 мая нынешнего года Экономический суд города Минска возбудил производство по делу о банкротстве и открытии конкурсного производства. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Так, у компании есть задолженность, которая на момент судебного заседания достигла в общей сложности почти 1 млн 293,1 тыс. рублей. Активы фирмы оценили в 662,4 тыс. рублей.

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