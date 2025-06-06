Defense-Express: Появилось еще одно доказательство потерь российской авиации 1 6.06.2025, 14:22

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РФ использовала только семь бортов для атаки на Украину.

Войска страны-агрессора России использовали для комбинированной атаки на Украину в ночь на пятницу, 6 июня, только семь бомбардировщиков, которые пришлось загрузить почти по максимуму. Это доказывает высокие потери РФ среди стратегической авиации в результате ударов Сил обороны, пишет Defense-Express.

По данным источников издания, оккупанты смогли привлечь к удару по Украине в пятницу только пять самолетов Ту-95МС и два Ту-160, из которых выпустили 36 крылатых ракет. Таким образом, каждый самолет в среднем нес по пять ракет. Тогда как раньше борта загружали максимум одной-тремя ракетами для уменьшения нагрузки на них и продления срока службы.

Последний раз максимальная загруженность авиации РФ ракетами фиксировалась в августе 2024 года, когда оккупанты выпустили по Украине 77 крылатых ракет с 11 самолетов Ту-95МС.

Defense-Express предполагает, что враг запустил на Украину больше, чем 36 ракет, которые внесли в статистику Воздушные силы ВСУ. Но не все из них долетели, учитывая, что часть ракет иногда нештатно падает на территории РФ.

Также аналитики подчеркнули второе подряд использование дефицитных самолетов Ту-160, которые обстреливали Украину и во время прошлого масштабного удара 26 мая. Причиной может быть попытка оккупантов обеспечить большую мощность ракетного залпа, несмотря на нехватку стратегических бомбардировщиков.

«Если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме как постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, у них не просматривается. Как минимум, в краткосрочной перспективе», — указывают эксперты.

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