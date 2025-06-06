Британские физики смастерили самую маленькую скрипку в мире 1 6.06.2025, 14:28

Длина — 0,035 миллиметров

Ученые из Университета Лафборо (Великобритания) использовали возможности нанотехнологий для создания микроскопической скрипки. Получившийся объект тоньше человеческого волоса и меньше тихоходки — вероятно, это самый маленький струнный смычковый инструмент в истории, пишет «Нож».

Длина крошечной скрипки — 0,035 миллиметров, ширина — 0,013 миллиметров. К сожалению, к ней не прилагается мини-смычок: ученые изначально не собирались делать функциональный инструмент.

Для создания скрипки команда использовала технологию нанолитографии — отдельная область техники, позволяющая разрабатывать объекты нанометрового масштаба.

Сперва физики нарисовали схему инструмента в программе для рендеринга, затем покрыли специальную стеклянную пластину двумя слоями полимера. Далее ученые поместили пластину в устройство NanoFrazor, где нагретый наконечник выжег изображение скрипки. После еще нескольких манипуляций готовый объект промыли в ацетоне, чтобы очистить от «грязи».

Когда специалисты закончили этот тестовый проект, то почти сразу переключились на более продвинутые исследования. Так, их новый проект нацелен на разработку альтернативных методов хранения данных.

«Хотя создание самой маленькой в мире скрипки может показаться забавным занятием, многое из того, что мы узнали в процессе, на самом деле заложило основу для исследований, которые мы сейчас проводим. Но сначала нам нужно было разобраться в фундаментальных вещах, и этот опыт позволил нам это сделать», — объяснила профессор Келли Моррисон, специализирующаяся на экспериментальной физике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com