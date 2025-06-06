Белорусский писатель запустил благотворительный флешмоб в поддержку девочки из Белостока
- 6.06.2025, 14:42
Он хочет показать полякам солидарность белорусов.
Алесь Кудрицкий, автор книги «Казик с Каменной Горки», запустил флешмоб в поддержку благотворительного сбора для девочки из Белостока. Таким образом он предлагает не просто помочь ребенку, но и показать полякам солидарность белорусов, несмотря на ухудшение отношения к иностранцам, пишет Most.
Идею флешмоба Алесь Кудрицкий озвучил в Facebook.
«Я случайно увидел на Siepomaga (платформа для сбора средств.— прим) объявление девочки Каси из Белостока. Родители собирают ей на курс реабилитации — чтобы научить её лучше ходить […]. Деньги нужны относительно небольшие, но помощь будет к месту. Предлагаю перечислить хотя бы небольшую сумму для поддержки Каси и подписать её так: Piąteczka od wolnej Białorusi! («Лови пять от Свободной Беларуси!»)», — написал он.
Общая подпись позволит отличить белорусские пожертвования от других в общем списке донатов.
По словам автора, цель такого флешмоба не только помочь ребёнку, но и продемонстрировать полякам свою солидарность:
«Сейчас много обсуждений об ухудшении отношения к иностранцам в Польше — так хочется дать на это личный ответ с позиции не обиды, но любви».
В комментариях к посту участники флешмоба оставляют плюсы — это поможет позже подсчитать, сколько удалось собрать именно благодаря белорусской инициативе.
Касе с рождения требовалась медицинская помощь
История маленькой Каси из Белостока размещена на сайте Siepomaga. Она родилась на 30-й неделе беременности и с самого рождения нуждалась в медицинской помощи. В 2023 году ей провели операцию на тазобедренном суставе и установили металлическую пластину, которую вскоре нужно будет удалить. После этого потребуется интенсивная трехнедельная реабилитация в варшавском центре Olinek, где девочка уже достигла значительного прогресса ранее.
Всего для Каси сейчас собрано около 2191 злотых (511 евро — это все донаты, а не только белорусские, или 19% от необходимой суммы в 11 940 злотых — 2680 евро)