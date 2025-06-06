закрыть
6 июня 2025, пятница, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Украина уже готовит новые операции против РФ наподобие «Паутины»

1
  • 6.06.2025, 14:54
  • 1,224
WP: Украина уже готовит новые операции против РФ наподобие «Паутины»

Украинские спецслужбы работают над девизом «Я иду за тобой».

С начала полномасштабной войны украинские спецслужбы работают над девизом «Я иду за тобой». Украина уже готовит новые операции вроде «Паутины».

Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Сегодня Украина больше чем когда-либо зависит от своих разведывательных служб (Главного управления разведки и Службы безопасности Украины), которые продемонстрировали способность наносить удары по врагу глубоко внутри России и по всему миру.

«СБУ и ГУР, две украинские разведывательные службы, более трех лет работают над выполнением девиза украинских спецподразделений: «Я иду за тобой». Они проводили операции по переносу битвы на территорию России, а также за границу против ее сил и партнеров по всему миру», - добавляет WP.

Издание добавляет, что операция «Паутина» была смелой попыткой Киева «перезагрузить стол переговоров». В то же время источники WP в разведке рассказывают, что «другие сложные операции уже готовятся».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров