В Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности 6.06.2025, 14:56

Синоптики обещают грозы и сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили на 7 июня. Соответствующее предупреждение разместил Белгидромет.

Днем в субботу на большей части территории страны ожидаются грозы, местами при грозах пройдут сильные ливни. Также обещают град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В отдельных районах скорость ветра будет достигать 21−24 м/с. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С.

«В Минске ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — предупредили в Белгидромете.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, передает pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью +12…+18°С, по юго-востоку страны до +20°С, максимальная днем будет от +20°С по западу до +30°С по юго-востоку.

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