Politico: Республиканцы готовы надавить на Трампа ради сокрушительных санкций против России 1 6.06.2025, 14:59

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Достаточно одного решающего голосования.

Скоро на столе у Трампа может оказаться законопроект о санкциях, который нанесет серьезный ущерб способности России финансировать войну. Они будут нацелены на страны, продолжающие покупать российскую нефть и газ — жизненно важные источники дохода ее экономики.

Эта мера, инициированная сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, собрала впечатляющее количество — 82 соавтора, а лидер большинства в Сенате Джон Тун и спикер Палаты представителей Майк Джонсон на этой неделе открыто выразили поддержку необходимости противостоять России, пишет Politico.

«Такой благоприятной возможности, чтобы «прижать» Путина и, наконец, заставить его сесть за стол переговоров, может больше не представиться. Но есть одна загвоздка: похоже, Трамп этого просто не хочет», - пишет СМИ.

Пока нет никаких признаков того, что он публично даст «зеленый свет» Конгрессу направить ему законопроект, не говоря уже о том, чтобы подписать его, если он все же попадет к нему на стол.

Недавно он, после разговора с Путиным, опубликовал заявление, в котором анонсировал возможные ответные действия России за атаку по ее стратегической авиации — без какого-либо осуждения действий кремлевского диктатора. Конгрессу же даже не обязательно полностью принимать этот законопроект: достаточно одного решающего голосования в Сенате, чтобы направить Москве недвусмысленный сигнал, что Трамп держит proverbial sword — «меч» — над ее головой.

Также в материале говорится, что Джон Тун публично и в частном порядке сообщил своим однопартийцам-республиканцам, что готов вынести законопроект Грэма на голосование в Сенате до июльских каникул. По словам источников, близких к обсуждению, Белый дом не выказал инициативы, но и не станет препятствовать, если Сенат захочет продвигать эту меру.

При этом в рядах сенаторов-республиканцев есть реальная поддержка этой меры — хотя бы как инструмента давления. «Мы просто должны это сделать. Трамп может остановить или затормозить это в Палате представителей. Но мы можем заявить о своей позиции, продемонстрировать силу Сената, чтобы у Трампа была возможность сказать Путину: «Не заставляй меня это делать», — сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер, убежденный сторонник Трампа.

Сам факт продвижения этого закона в Сенате уже будет серьезным сигналом, считают американские чиновники.

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