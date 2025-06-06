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Найти в Беларуси дом за 42 рубля стало гораздо проще

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  • 6.06.2025, 15:05
Найти в Беларуси дом за 42 рубля стало гораздо проще

Стало известно, как это работает.

Найти пустующий дом за одну базовую величину стало проще, пишет realt.by. На Публичной кадастровой карте появился слой «Пустующие дома», содержащий информацию об объекте с фото. Данные представлены по всем областям и районам на основе Единого реестра пустующих домов. Кроме того, теперь доступна и статистика: сколько домов обрели нового владельца и сколько вовлечены в оборот иным способом (аукцион, закрепление за ЖКХ, снос). Об этом сообщает телеграм-канал ГУП «Национальное кадастровое агентство».

Сейчас расскажем, как это работает. Заходим на сайт публичной кадастровой карты map.nca.by, в слоях выбираем пункт «Пустующие дома». На открывшейся карте Беларуси появляются пиктограммы в виде домиков.

Скриншот Публичной кадастровой карты

Нажатие на любой из них открывает информацию, содержащую сведение об объекте: фото, точный адрес, назначение и вид продажи (с аукционом или без). Например, нам интересна деревня Бродовка в Борисовском районе. Здесь на аукцион выставили пустующий деревянный дом.

Подробнее о пустующем доме, контакты исполкома, отвечающих за реализацию, предлагается искать по ссылке в Реестре пустующих домов.

Сейчас на кадастровой карте можно увидеть и статистику по вовлечению в оборот такого вида недвижимости.

Давайте посмотрим, к примеру, что есть в Логойском районе. На карте мы видим 5 объектов: в деревнях Заценье, Скороды, Хорошее, Засовье, Остров. Все пустующие дома местные сельиспокомы намерены продать через аукцион с начальной стоимостью 42 рубля.

Указано и количество домов, которые обрели нового владельца — 50. Вовлеченных в оборот иным способом — всего 8.

Найти пустующий дом за 42 рубля стало гораздо проще. Объясняем как - Realt

Найти пустующий дом за 42 рубля стало гораздо проще. Объясняем как — последние Новости на Realt

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