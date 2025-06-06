Найти в Беларуси дом за 42 рубля стало гораздо проще

Найти в Беларуси дом за 42 рубля стало гораздо проще1
- 6.06.2025, 15:05
Стало известно, как это работает.
Найти пустующий дом за одну базовую величину стало проще, пишет realt.by. На Публичной кадастровой карте появился слой «Пустующие дома», содержащий информацию об объекте с фото. Данные представлены по всем областям и районам на основе Единого реестра пустующих домов. Кроме того, теперь доступна и статистика: сколько домов обрели нового владельца и сколько вовлечены в оборот иным способом (аукцион, закрепление за ЖКХ, снос). Об этом сообщает телеграм-канал ГУП «Национальное кадастровое агентство».
Сейчас расскажем, как это работает. Заходим на сайт публичной кадастровой карты map.nca.by, в слоях выбираем пункт «Пустующие дома». На открывшейся карте Беларуси появляются пиктограммы в виде домиков.
Скриншот Публичной кадастровой карты
Нажатие на любой из них открывает информацию, содержащую сведение об объекте: фото, точный адрес, назначение и вид продажи (с аукционом или без). Например, нам интересна деревня Бродовка в Борисовском районе. Здесь на аукцион выставили пустующий деревянный дом.
Подробнее о пустующем доме, контакты исполкома, отвечающих за реализацию, предлагается искать по ссылке в Реестре пустующих домов.
Сейчас на кадастровой карте можно увидеть и статистику по вовлечению в оборот такого вида недвижимости.
Давайте посмотрим, к примеру, что есть в Логойском районе. На карте мы видим 5 объектов: в деревнях Заценье, Скороды, Хорошее, Засовье, Остров. Все пустующие дома местные сельиспокомы намерены продать через аукцион с начальной стоимостью 42 рубля.
Указано и количество домов, которые обрели нового владельца — 50. Вовлеченных в оборот иным способом — всего 8.
Найти пустующий дом за 42 рубля стало гораздо проще. Объясняем как - Realt
Найти пустующий дом за 42 рубля стало гораздо проще. Объясняем как — последние Новости на Realt