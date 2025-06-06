Найти в Беларуси дом за 42 рубля стало гораздо проще 1 6.06.2025, 15:05

Стало известно, как это работает.

Найти пустующий дом за одну базовую величину стало проще, пишет realt.by. На Публичной кадастровой карте появился слой «Пустующие дома», содержащий информацию об объекте с фото. Данные представлены по всем областям и районам на основе Единого реестра пустующих домов. Кроме того, теперь доступна и статистика: сколько домов обрели нового владельца и сколько вовлечены в оборот иным способом (аукцион, закрепление за ЖКХ, снос). Об этом сообщает телеграм-канал ГУП «Национальное кадастровое агентство».

Сейчас расскажем, как это работает. Заходим на сайт публичной кадастровой карты map.nca.by, в слоях выбираем пункт «Пустующие дома». На открывшейся карте Беларуси появляются пиктограммы в виде домиков.

Скриншот Публичной кадастровой карты

Нажатие на любой из них открывает информацию, содержащую сведение об объекте: фото, точный адрес, назначение и вид продажи (с аукционом или без). Например, нам интересна деревня Бродовка в Борисовском районе. Здесь на аукцион выставили пустующий деревянный дом.

Подробнее о пустующем доме, контакты исполкома, отвечающих за реализацию, предлагается искать по ссылке в Реестре пустующих домов.

Сейчас на кадастровой карте можно увидеть и статистику по вовлечению в оборот такого вида недвижимости.

Давайте посмотрим, к примеру, что есть в Логойском районе. На карте мы видим 5 объектов: в деревнях Заценье, Скороды, Хорошее, Засовье, Остров. Все пустующие дома местные сельиспокомы намерены продать через аукцион с начальной стоимостью 42 рубля.

Указано и количество домов, которые обрели нового владельца — 50. Вовлеченных в оборот иным способом — всего 8.

Найти пустующий дом за 42 рубля стало гораздо проще. Объясняем как - Realt

Найти пустующий дом за 42 рубля стало гораздо проще. Объясняем как — последние Новости на Realt

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com