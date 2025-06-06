ФСБ взрывает Россию 1 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

6.06.2025, 15:11

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Игру Путина можно обернуть против него.

Путин освоил новый modus operandi (способ действия): он жалуется всем на «украинские теракты». 4 июня он успел пожаловаться Дональду Трампу, Папе Римскому и россиянам. Это означает, что Кремль готовит новые взрывы в РФ.

Спектакль для Трампа

Главным адресатом путинских жалоб является, конечно, президент США. Оправдания Трампа, почему он не наказывает Россию за отказ прекратить войну против Украины, выглядят в глазах конгрессменов и рядовых американцев все более жалко. И Путин бросает хозяину Белого дома, так сказать, спасательный круг: смотрите, какие ужасные теракты происходят в России, признайте, что Кремль имеет право на возмездие.

О заявлениях хозяина Кремля в телефонном разговоре с Трампом 4 июня рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. По его версии, Путин подчеркнул, что Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, осуществив «целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению». Он заявил, что такие действия квалифицируются международным правом как терроризм. «По нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», — выразил содержание путинской жалобы Трампу Ушаков. Затем он бодро отметил, что российская сторона не поддалась на провокации и второй раунд переговоров в Стамбуле состоялся. То есть, если верить Ушакову, Путин хороший мальчик, слушается Трампа, добросовестно ведет переговоры о мире, а «киевский режим» только и делает, что занимается терроризмом и срывает переговоры.

В тот же день о том же Путин пожаловался Папе Римскому Льву XIV. По сообщению сайта Кремля, Путин рассказал, что «киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории». Он подчеркнул, что «осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм».

Также Путину приспичило срочно рассказать об этом россиянам. Для этого он воспользовался заседанием правительства по вопросам «обеспечения технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов». То есть тема заседания была совсем другая, но Путин приволок туда главу следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, и тот рассказал о результатах расследования трех взрывов на железной дороге 31 мая — 1 июня в Брянской и Курской областях РФ.

Отметим, что аргументация Бастрыкина потрясающе нелепая. «На местах происшествия всех трех терактов использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРА украинского производства, — сообщил он. — Таким образом, собранные следствием с помощью экспертов доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины». По его логике, теракты в США 11 сентября организовали сами США, ведь террористы летели на самолетах американского производства.

Далее на заседании Путин повторил то, что говорил Трампу и Льву XIV. Все это ему понадобилось ради двух фраз: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для… подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях?».

То есть Путин создал себе оправдание перед Трампом, почему он отказывается от переговоров с Владимиром Зеленским и от прекращения огня.

Кремлевский спецзаказ

Потребность в «украинских терактах» возникла у Кремля после заявления Трампа о Путине 25 мая. «Он совсем сошел с ума! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города Украины без какой-либо причины», — написал президент США в Truth Social и пригрозил, что «это приведет к краху России!» 27 мая Трамп вновь выступил с угрозой: «Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!"

Поначалу Кремль отреагировал встречной угрозой. «Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» произойдут с Россией, я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!» — заявил заместитель Путина на посту главы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Но Вашингтону такая манера общения не понравилась. «Нагнетать страхи по поводу Третьей мировой войны — неудачный и безрассудный комментарий Медведева, неподобающий мировой державе», — ответил спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Именно после этого в Кремле возникла идея нового modus operandi: жаловаться на украинский терроризм. Уже 28 мая этот план озвучил помощник Путина Ушаков. «Много чего Трамп говорит. Мы все это отслеживаем, но во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем, причем не до конца понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК», — рассказал он телеканалу «Россия».

Таким образом, Путину срочно понадобились «украинские теракты», чтобы предъявить Трампу. И уже вечером 31 мая серия взрывов на железной дороге началась. Тремя взрывами она не окончилась, так как Путину нужно регулярно подпитывать свою версию новыми ужасами. Очередной взрыв произошел утром 5 июня в Воронежской области. ФСБ РФ заявила, что «по первым признакам имеются все основания» для возбуждения уголовного дела о терроризме.

Две проблемы для Киева

Для Путина это не просто дополнительный аргумент в общении с Трампом. Похоже, это стало «стержневой конструкцией» его стратегии, нацеленной на то, чтобы продолжать войну и при этом не разругаться с Трампом. Москва хочет избежать адских санкций, на которых настаивают американские законодатели, и заодно стремится рассорить Вашингтон с Киевом. Для этого Кремль будет регулярно демонстрировать Трампу и всему миру «украинский терроризм». Взрывы могут греметь не только на железной дороге, а где угодно. Где будет угодно Путину.

Этот новый modus operandi Путина создает нашей власти две проблемы. Во-первых, Кремлю может поверить Белый дом. 1 июня МИД РФ похвастался, что в разговоре с его главой Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио «выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях». Конечно, Киев может говорить «это не мы», но этого недостаточно.

Нужно, чтобы мозги Трампу вправляли лидеры Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. Кто-то должен рассказать ему, что Путин и ФСБ взрывают россиян, чтобы манипулировать им и вызвать у него жалость, чтобы он разрешил России дальше убивать украинцев. Кто-то должен сделать для Белого дома экскурс в историю, как взрывы жилых домов, организованные ФСБ в 1999 году, помогли Путину прийти к власти и оправдать Вторую чеченскую войну. Трамп обожает теории заговора, ему должно легко зайти. Но для этого должна профессионально сделать свою работу украинская дипломатия.

Во-вторых, нельзя допустить, чтобы Кремлю поверило мировое общественное мнение. Для работы с ним у нас есть целое министерство культуры и стратегических коммуникаций. Нужно, чтобы в социальных сетях и мировых медиа ожесточенно боролись две версии: версия о том, что опять ФСБ взрывает Россию, и версия о том, что в России возникло антипутинское подполье, которое взрывает мосты и скоро подберется к Кремлю. Причем обе версии должны подчеркивать, что Россия — это страна-фиаско, которая вошла в полосу внутренней нестабильности, поэтому иметь с ней какие-то долгосрочные проекты — это опасное безрассудство. Короче, нужно не только нейтрализовать игру Путина, но и обернуть ее против него.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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