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Продажа новых автомобилей в Беларуси снизилась на 13,5%

  • 6.06.2025, 15:24
Продажа новых автомобилей в Беларуси снизилась на 13,5%

Эксперт назвал причину.

В мае в Беларуси продолжилось падение темпов продаж новых легковых автомобилей.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), за прошлый месяц дилеры БАА продали 3415 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 13,5% меньше, чем в апреле.

В апреле в сравнении с мартом объем продаж сократился на 9,9%.

Основную причиной такой тенденции в БАА называют изменение условий кредитования.

По словам гендиректора СОАО «Минск-Лада», члена правления БАА Александра Стельмаха, первое место по продажам в мае занимает бренд Belgee / Geely, на втором месте идет LADA. Продажи электромобилей составляют 13% от общего количества продаж.

При этом эксперт отметил, что за январь-май 2025 года продано автомобилей на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому в долгосрочном периоде рынок демонстрирует рост, констатировал он.

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