«В сотни агрогородков были вложены миллиарды долларов — а сегодня туда страшно зайти» 6.06.2025, 15:30

Режим Лукашенко закопал деньги в землю.

Разрыв в зарплатах между Минском и регионами увеличивается. В апреле 2025 года, по данным Белстата, средняя зарплата по стране составляла 2613,5 рубля до вычета налогов (почти $750). При этом в Минске средний заработок составил почти 3500 рублей (по текущему курсу около $1000), а в Витебской и Гомельской областях — не дотянул до 2200 рублей ($733).

Еще 20 лет назад минчане получали ненамного больше, чем жители регионов, а Солигорску, Новополоцку и Жлобину столица даже уступала в зарплатах. Но потом разрыв начал расти, и значительно: в первом квартале 2025 года житель Минска получал в 1,6 раза больше, чем работники Витебщины. И это, напомним, в среднем, а в реальности под конец прошлого года зарплаты в Шарковщинском, Мстиславском, Дрибинском, Славгородском, Октябрьском районах проигрывали минским вдвое и более.

При это в последние годы Александр Лукашенко неоднократно говорил, что нужно развивать регионы, что «село, малые и средние города — основа страны», и везде условия должны быть, как в столице. Вспомним эпопею с городами-спутниками Минска, кампанию со строительством агрогородков для привлечения молодых специалистов, инвестиционную программу «Один район — один проект», которая должна была создать новые рабочие места с хорошими зарплатами…

Буквально недавно, в конце мая 2025 года, правитель снова повторил: мол, золотой стандарт развития районов — создание новых производств, в результате увеличится население, будет строиться жилье, социальные и иные объекты. Но растущий разрыв зарплат за 30-летие правления Лукашенко прямо указывают, насколько слова расходятся с реальностью и все идет не так, как было обещано.

«Филин» обсудил тему с предпринимателем, бывшим госчиновником Николаем Лысенковым.

— Самая главная причина, почему в Беларуси все тянутся в город, заключается в том, что у нас нет государства, которое заботилось бы о благосостоянии своих граждан, — говорит Николай Лысенков.

— Чиновники заняты множеством дел: как удержаться у власти, как подавить протесты, как искоренить инакомыслие и прочее. Но о том, как повысить благосостояние граждан, они не думают. Поэтому люди вынуждены сами о себе заботиться, выживать, не надеясь на государство. А заработать всегда легче было в городе, и чем больше город, тем проще это сделать.

Я сам ездил из Столбцов на работу в Минск, на госпредприятие. И таких, как я, и в прежние времена было тысячи людей, на выезд из города в 6-7 утра шел поток машин, маршрутки всегда забиты, электрички полные. И сейчас то же самое наблюдается: многие люди из маленьких городов едут в Минск, потому что час пути — и ты на работе, где зарплата вдвое выше, чем в твоем городе.

Как с этим борются чиновники? Да никак. Зачем председателю того же Столбцовского райисполкома сражаться с минскими зарплатами, если он никак их не победит? Он держится за свое место, и чем меньше будет возмущаться, тем дольше просидит в этом кресле.

А все, кто возмущались, кто хотел вернуть людей в регионы, кто, по большому счету, шел против системы — либо в тюрьме сейчас, либо уже отсидели и молчат.

— Но ведь дело не только в зарплатах. Даже если открыть, условно, логистические хабы или майнинговые фермы в регионах, но не создать инфраструктуру, те же детские сады, больницы, школы, места, где потратить полученные деньги — люди вряд ли рванут в районы.

— А на это денег нет. Тут мы возвращаемся к тому, что у нас — самая бедная страна в регионе. Беднее нас нет никого среди стран-соседей. Даже Украина, где война идет больше 10 лет, выделяет больше средств на поддержку людей в сельской местности, чем в Беларуси.

А у нас на «красауцау» денег не хватает, остальные затраты и вовсе отходят на второй план, какая уж тут поддержка села.

Действует система кнута и пряника, и когда денег на пряник нет, власти все больше прибегают к кнуту. В Беларуси кнута с каждым годам все больше — заставляют, принуждают, загоняют выпускников, приказы издают разные.

А люди, становясь беднее, все так же бегут из деревни в маленький город, оттуда в район, а из района в столицу. Это такая лесенка, по которой возможно подняться к более высокой зарплате — а все люди хотят жить лучше, чем вчера.

Сравним с нашими соседями: Польша в четыре раза больше по населению, чем Беларусь, однако Варшава имеет меньше населения, чем Минск (на начало 2025 года — около 1,8 млн человек, при почти 2 млн в Минске — Ф).

В чем причина? В том, что в Польше есть реальная поддержка населения, прежде всего финансовая, чтобы люди не уезжали в большие города, чтобы фермеры развивали свои хозяйства. Много льгот, субсидий (при этом не смотрят, за кого человек голосовал на выборах, все на равных условиях).

В Беларуси же значимой поддержки от государства нет. Мизерное субсидирование сельского производства делится точечно, между теми, кто поближе к вышестоящим. То, что в последние два-три десятка лет строили агрогородки — это временные меры. Да, на это выделяются деньги, но они, по сути, закапываются: система не способна поддержать инфраструктуру, и все это просто погибает.

В сотни агрогородков были вложены миллиарды долларов — а сегодня туда страшно зайти. Потому что никто не хочет жить в колхозе, все оттуда бегут. А в провинции, и особенно на селе, процветает именно колхоз.

Николай Лысенков приводит красноречивый пример: относительно недавно, в 2022 году, в Столбцах прошли областные «Дожинки». К празднику город не только украсили, но и отремонтировали дороги, ряд социально значимых объектов — а спустя несколько лет эти дороги разбиты.

И ремонта, считает предприниматель, столбцовские улицы будут ждать до следующих «Дожинок» — потому что денег хватает только на показуху, а не на ежегодную поддержку районов.

— Экономисты отмечают, что Польша развивается по европейскому сценарию: нет ставки на централизацию, регионы подтягиваются до общего уровня. А в Беларуси по-прежнему Минск опережает по развитию регионы. В текущих условиях с этим можно что-то сделать?

— Чтобы поддерживать регионы, в первую очередь должна развиваться экономика. А беларуская экономика не развивается. На нее влияют и санкции, как бы ни хорохорились власти, что санкции «делают только сильнее», и советская традиция укрупнять города.

И пока мы не сломаем эту систему — колхозную, советскую — мы и будем жить, как в Советском Союзе. Только СССР был большим, там было, откуда взять ресурсы — а у нас?

Калийные удобрения — под санкциями, нефтепереработка, когда могли по дешевке купить российскую нефть и продать задорого нефтепродукты на Запад — тоже эта лавочка, по большому счету, прикрылась.

«Гродно Азот», гомельские комбинаты, БелАЗ, МАЗ — это все наследие с советских времен. С одной стороны, хорошо, что смогли сохранить производства, лучше, чем вообще ничего не было бы, а с другой, за тридцать лет ничего нового не построили, только сохранили советское. Да так и живем в нем, ждем подачек, а не развиваемся.

Притом, если подсчитать — та же Польша, Литва получили от ЕС очень большую финансовую поддержку. Но ведь Беларусь получила от России даже больше — кредитами, льготами на газ и нефть. Но этим не воспользовалась, не вложила в те же дороги, в сельское хозяйство, в инфраструктуру, а просто проела.

Результат — налицо. Если в 1994 году в Польше было есть нечего, мои родственники возили туда продукты, чай, запчасти — то в 2000-м, наоборот, оттуда начали везти в Беларусь крылышки и окорочка. А сейчас между нами такая пропасть, что беларусы ездят в заработки в Польшу.

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