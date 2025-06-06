Китайского гиганта в сфере ИИ уличили в краже 4 6.06.2025, 15:54

1,484

DeepSeek использовал данные нейросети от Google.

DeepSeek выпустила обновленную версию своей модели искусственного интеллекта R1, которая, вероятно, была обучена на исходных данных Google Gemini.

Презентуя обновленную модель, которая демонстрирует хорошие результаты в ряде тестов по математике и кодированию, DeepSeek не раскрыла источник данных, которые она использовала для обучения. Некоторые исследователи искусственного интеллекта предполагают, что по крайней мере часть данных происходит из семейства искусственного интеллекта Gemini от Google, пишет TechCrunch.

Разработчик Сэм Паеч заметил, что модель DeepSeek под названием R1−0528 отдает предпочтение словам и выражениям, подобным тем, которые предпочитает Google Gemini 2.5 Pro. Это не является неопровержимым доказательством, но другой разработчик отметил, что следы модели DeepSeek — «мысли», которые генерирует модель, работая над выводом, — «читаются как следы Gemini».

Напомним, DeepSeek и ранее обвиняли в обучении на данных моделей искусственного интеллекта конкурентов. В декабре разработчики заметили, что модель DeepSeek V3 часто идентифицировала себя как ChatGPT, платформу чат-ботов OpenAI на базе искусственного интеллекта, что свидетельствует о том, что она могла быть обучена на журналах чата ChatGPT.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com