Власти ужесточили контроль за игорным бизнесом 6.06.2025, 16:03

Банкам запретили переводить средства игровым заведениям за границу.

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации теряют право осуществлять перевод денежных средств физических лиц в пользу иностранных организаторов азартных игр. Такое положение содержится в указе Александра Лукашенко от 6 июня «О деятельности в сфере игорного бизнеса», сообщает его пресс-служба.

Документом ужесточен механизм идентификации участников азартных игр. Их регистрация в виртуальных игорных заведениях будет проходить либо при личном посещении реального игорного заведения, или посредством видеосеанса в сети интернет, пишет «Позiрк».

Увеличен срок хранения записей камер видеонаблюдения в игорных заведениях с 30 до 60 суток со дня их фиксации. Предоставлена возможность эксплуатировать игровые автоматы, используемые более 10 лет, при подтверждении соответствия их технических характеристик моделям, включенным в государственный реестр моделей, допущенных к использованию в Беларуси (ранее такие автоматы подлежали замене).

Устанавливается запрет для игроков иметь более одного игрового аккаунта, а также принимать участие в азартной игре по указанию третьих лиц.

Организаторам игр запрещено предоставлять электронные карты, деньги и другие средства расчета при отсутствии у посетителей необходимой суммы.

Также в указе закреплены «меры по пресечению преступных схем в сфере игорного бизнеса»: «Так, использовать криптовалюту для приема ставок и выплаты выигрыша можно будет исключительно через резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих деятельность оператора криптоплатформы или по обмену криптовалют».

Кроме того, определен механизм идентификации принадлежности денежных средств физическим лицам для их допуска к участию в азартных играх.

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