Украинцы доводят Путина до белого каления Алекс Синодов

6.06.2025, 16:06

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Время для атаки на аэродромы и Керченский мост выбрано очень точно.

– Слышь ты, никак лошадям губы поотрезал !

– Сам же наказывал, чтобы они смеялись, а теперь гневаешься.

– Нет, нет, Курбад, я не гневаюсь!

– Ну, коли так, давай другую работу!

(Латышская народная сказка)

В этой сказке герой согласился работать на черта с условием, что ежели кто из двоих из-за работы разгневается, у того три ремня из спины вырезать.

Я думаю, что время для атаки на аэродромы и Керченский мост выбрано очень точно. Эффективность «переговоров» ниже, чем паровоза. Зеленскому удалось перевести стрелки на Путина, и утверждения, что «друг Владимир хочет прекращения огня, надо только дать ему время», выглядят все более нелепо.

Сенат и Конгресс уже пару недель застыли на низком старте с новым пакетом санкций, и, даже если принять как данность готовность Трампа любить Путина вопреки всему, то конгрессмены и сенаторы в подавляющем большинстве не разделяют его чувства, а не считаться с ними Трамп не может – не депутаты Госдумы, все-таки. Он явно нервничает, пишет твитты почти в духе Медведева, и из последних сил сдерживает особо ретивых сенаторов и конгрессменов.

В этой ситуации Путин делает все, чтобы затянуть «переговоры» и отсрочить принятие санкций. Отсюда и умиротворяющий ответ Пескова на твит Трампа про безумие Путина, и отказ делегации РФ заранее ознакомить стороны с текстом меморандума и т.д.

В ситуации, когда Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, а Россия – нет, обвинить Украину в «эскалации» трудно. Трамп цепляется за «переговоры», как опоздавший пассажир за дверь последнего вагона. Медведев попробовал высказаться в своем привычном духе, и впервые прежде «не замечавшие» его эскапад американцы голосом сенатора Линдси Грэма «поблагодарили» автора за «высказывание истинного отношения» к перспективе перемирия.

В Вашингтоне перегрелись и озлобились.

Самое существенное в сложившейся ситуации – у Украины развязаны руки. От перемирия отказалась Россия, так какие к Украине могут быть претензии?

России, напротив, сейчас вспылить, хлопнуть дверью никак нельзя – грозит отказ американцев от посредничества и немедленные санкции.

Мосты взорвали – легкий ропот. Самолеты сожгли – молчание. Опору Керченского моста повредили – тишина. Даже медведевский выпуск пара теперь не разрешают.

А украинцам сейчас доводить Путина до белого каления – задача одновременно приятная и рационально оправданная.

Как в латышской сказке про Курбада.

Алекс Синодов, kasparov.ru

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