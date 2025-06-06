На рынке труда в Беларуси установлен новый рекорд 2 6.06.2025, 16:10

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Рабочие продолжают пропадать.

Дефицит работников в Беларуси достиг отметки в 210,8 тысячи человек. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Это очередной рекорд.

На 6 июня в целом по стране требуется 210 840 работников. Для сравнения: на 26 апреля в общереспубликанском банке вакансий было размещено почти 202 тысячи предложений от нанимателей.

Больше всего сейчас вакансий в Минске — 58 361 вакансия. Для сравнения: в Минской области нужно 34,7 тысячи работников, в Брестской — почти 26,4 тысячи.

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