Белоруска в Грузии вызвала полицию на работников банка 1 6.06.2025, 16:25

2,778

Ей отказывались оформить документы.

Белорусские политбеженцы за рубежом нередко сталкиваются с проблемой оформления документов, особенно после декрета Лукашенко, который запретил обмен паспортов в консульствах. В Грузии белоруска Марина Зеленая вызвала полицию на работников банка, которые отказывались оформить ей документы. Этим опытом политбеженка поделилась в соцсетях, заметило «Еврорадио».

Женщина говорит, что подала документы на получение международной защиты на территории Грузии. Паспорт при этом забирают, дают документ соискателя убежища. Для оплаты госпошлины ей потребовалась регистрация в грузинской банковской системе. Но ее отказывались делать по документу соискателя убежища и требовали паспорт.

«В TBCbank мне начали регистрацию и вежливо предложили подождать неделю. Я попросила ускорить процесс, и мне пообещали дать ответ в скорейшие сроки. Я пошла в соседний Georgia bank, отстояла с уставшим ребенком очередь — но там мне отказали в начале процесса регистрации. Сказали, что даже не могут начать процесс по этому документу», — пишет женщина.

Марина зеленая говорит, что сперва обратилась в службу поддержки, но там ее начали убеждать, что сделать ничего нельзя. Потом банковские работники отказались выдать ей письменный отказ в приеме бюджетного платежа.

«Пройдя все способы договориться, я вызвала полицию и составила протокол о нарушении моего права осуществить бюджетный платеж и зафиксировала этот инцендент документально. И вы не поверите — на следующий день мне позвонила вежливая женщина из службы поддержки клиентов GeorgiaBank, и меня зарегистрировали в системе с возможностью уплачивать пошлины в суд...

С TBCbank пришлось дополнительно повозиться: меня зарегистрировали в системе для платежей, но не рассмотрели заявление на открытие счета. Что было хорошо, но недостаточно», — делится белоруска подробностями.

Женщина говорит, что пришла в отделение банка через месяц — и ей сказали, что заявление на регистрацию потерялось. Тогда она села писать жалобу: «Приблизительно на половине листа моей жалобы вопрос с регистрацией и открытием счета решился».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com