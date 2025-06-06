В эту игру можно играть вдвоем
- Богдан Мирошников
- 6.06.2025, 16:29
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«Искандеры» на Брянщине больше не смеются.
По меньшей мере одна пусковая уничтожена, две — повреждены.
В эту игру можно играть вдвоем.
Да, конечно, у них много пусковых 9к729 (~160, сколько из них живых — неизвестно). Но теперь эта ср*нь задумается, прежде чем стоять в 30–40 км от границы с Украиной.
Это всего третий случай поражения ПУ 9к729 за время полномасштабки. Причем, первых два — неподтвержденные.
Первый случай датируется 10.03.2022, когда по сообщениям ОК «Север» был уничтожен дивизион (4 ПУ) в Черниговской области. Но подтверждений не было.
Второй случай — 04.05.2024, Крым. Было также опубликовано неподтвержденное сообщение о поражении двух ПУ. Но подтвердить это не удалось, аналогично с 2022 годом.
Поэтому есть высокая вероятность, что сегодня были первые поражены и уничтожены ПУ ОТРК «Искандер».
Богдан Мирошников, Telegram