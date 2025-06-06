Шимпанзе начала зевать вслед за роботом 6.06.2025, 16:34

Необычный эксперимент.

На первый взгляд звучит странно и смешно: ученые показали обезьянам зевающую голову робота, и те начали зевать в ответ. Но за этим стоит серьезная наука: исследование, опубликованное в Scientific Reports, помогает понять механизмы заразной зевоты и то, как мы воспринимаем мимику даже не живых существ, пишет techinsider.

Почему зевота так заразна?

Заразная зевота – это явление, которое до сих пор вызывает множество вопросов. Существует несколько теорий, объясняющих этот феномен. Одна из основных предполагает, что заразность зевоты может быть связана с эмпатией и активацией так называемых зеркальных нейронов – участков мозга, которые активируются, когда мы наблюдаем действия других.

Ранее считалось, что для этого нужно видеть живого существующего «отправителя» зевоты – человека или животное.

Зевота без души

Чтобы проверить это, команда нейроученых и приматологов принесла в приют для приматов Fundació Mona в Испании андроидную голову. Она демонстрировала три выражения лица: нейтральное, приоткрытый рот и полную зевоту. На экране андроид зевал примерно 10 секунд – и обезьяны наблюдали за ним.

Результаты удивили даже самих ученых. Именно полная зевота – с широко открытым ртом – оказалась заразной. Некоторые шимпанзе не только начали зевать, но и стали собирать подстилки и ложиться, словно готовясь ко сну. А вот при нейтральном выражении лица никакой реакции не было.

Зевота – больше, чем просто рефлекс

«Мы увидели, что зевота срабатывает даже в случае с искусственным лицом. Это может говорить о более глубокой связи между зрением и поведением», – пишут ученые.

Более того, подготовка ко сну у шимпанзе намекает, что зевота запускает цепочку реакций, связанных с расслаблением и отдыхом. То есть это не просто копирование движения – это может быть отражением древнего инстинкта.

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