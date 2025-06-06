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Belavia начнет летать на курорты юго-восточной Азии

  • 6.06.2025, 16:52
Belavia начнет летать на курорты юго-восточной Азии

Без пересадок.

Во флоте Belavia появился абсолютно новый тип воздушных судов – дальнемагистральные самолеты Airbus A330-200.

Воздушных судов такого класса в Беларуси еще не было. Поэтому теперь у национального авиаперевозчика большие планы на свою деятельность, пишет tochka.by.

Belavia будет выполнять прямые беспересадочные перелеты из Минска на самые известные курорты юго-восточной Азии.

В эту категорию попадают Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Камбоджа.

А вот как осуществлена покупка Airbus A330-200 в условиях, когда в отношении Беларуси действуют санкции, не уточняется. Как ранее сообщал Reuters, прежде самолеты принадлежали гамбийской авиакомпании Magic Air. Это частная компания, которая занимается лизингом и обслуживанием самолетов.

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