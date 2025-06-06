Трамп отказался говорить с Маском 6.06.2025, 16:57

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США повторил, что миллиардер сошел с ума.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский бизнесмен Илон Маск хочет поговорить с ним после спора, однако сам Трамп «не готов» к разговору. Об этом президент США сказал в пятницу, 6 июня, в комментарии ABC News.

«В телефонном интервью в пятницу утром, через несколько часов после своего бурного обмена мнениями с Илоном Маском, президент Дональд Трамп был на удивление спокойным, будто их вражда не была самым интересным событием, произошедшим в четверг», — отмечает телеканал.

Журналист ABC News спросил Трампа, действительно ли на вечер у него запланирован разговор с Маском.

«Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?» — сказал президент США и заявил, что «не особо» заинтересован в разговоре прямо сейчас.

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