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ЧВК «Вагнер» выводит наемников из Мали

  • 6.06.2025, 17:08
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ЧВК «Вагнер» выводит наемников из Мали

Сказалась потеря военных баз в Сирии?

ЧВК «Вагнер» выводит своих наемников из Мали после 3,5 лет боев. Миссия завершена, бойцы якобы выполнили главную задачу.

Об этом сообщил близкий к наемникам Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Наемники «плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма».

Однако реальные причины вывода наемников могут отличаться от заявлений ЧВК. После падения режима Башара Асада в Сирии Россия потеряла свои военные базы, которые были логистическим хабом для «Вагнера».

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