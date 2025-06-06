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Сбежавшего в Беларусь экс-министра обороны Украины на родине обвинили в госизмене

  • 6.06.2025, 17:25
  • 2,152
Сбежавшего в Беларусь экс-министра обороны Украины на родине обвинили в госизмене
Михаил Ежель
Фото: ukrafoto.com

Он причастен к безосновательной распродаже военного имущества.

Офис генерального прокурора Украины сообщил о том, что трех бывших министров обороны страны подозревают в государственной измене. Как пишет Zn.ua, один из них Михаил Ежель, который уже много лет скрывается в Беларуси.

Украинская прокуратура сообщает, что экс-министры причастны к безосновательной распродаже военного имущества: сотен единиц бронетехники и артиллерийских систем; зенитно-ракетных комплексов; гусеничной и колесной техники; боевых самолетов и вертолетов; стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров; тысячи ракет.

«Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор.

Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных сил Украины, обороноспособности государства и причинили тяжелые последствия», — говорится в сообщении украинской генеральной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК Украины «Государственная измена». Максимальный срок наказания по ней — до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

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