Украинская разведка несколько раз срывала поставки оружия для России из ЮАР
- 6.06.2025, 17:52
Рассматривалась даже возможность атаки на корабли.
Главное управление разведки Минобороны Украины провело ряд операций на территории Южной Африки с целью предотвращения поставок вооружения в страну-агрессора России.
Об этом сообщает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
Отмечается, что в декабре 2022 года агенты ГУР обнаружили, что российское грузовое судно Lady R пришвартовалось на военно-морской базе Саймонстаун вблизи Кейптауна, где должно было получить партию оружия. Украинская сторона передала эту информацию Соединенным Штатам, после чего в мае 2023 года посол США в ЮАР выступил с публичным протестом.
Кроме того, как отмечают источники, украинским разведчикам удалось сорвать еще одну передачу вооружений — на этот раз на борт российского грузового самолета, который прибыл в Южную Африку в 2022 году.
Также колумнист пишет, что в августе 2023 года украинская сторона решительно выступила против захода российского учебного корабля Смольный в порт Кейптауна. По данным источников Дэвида Игнатиуса, некоторые офицеры ГУР даже рассматривали возможность атаковать судно, однако воздержались от реализации этого плана.