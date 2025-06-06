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Украинская разведка несколько раз срывала поставки оружия для России из ЮАР

  • 6.06.2025, 17:52
Украинская разведка несколько раз срывала поставки оружия для России из ЮАР

Рассматривалась даже возможность атаки на корабли.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело ряд операций на территории Южной Африки с целью предотвращения поставок вооружения в страну-агрессора России.

Об этом сообщает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Отмечается, что в декабре 2022 года агенты ГУР обнаружили, что российское грузовое судно Lady R пришвартовалось на военно-морской базе Саймонстаун вблизи Кейптауна, где должно было получить партию оружия. Украинская сторона передала эту информацию Соединенным Штатам, после чего в мае 2023 года посол США в ЮАР выступил с публичным протестом.

Кроме того, как отмечают источники, украинским разведчикам удалось сорвать еще одну передачу вооружений — на этот раз на борт российского грузового самолета, который прибыл в Южную Африку в 2022 году.

Также колумнист пишет, что в августе 2023 года украинская сторона решительно выступила против захода российского учебного корабля Смольный в порт Кейптауна. По данным источников Дэвида Игнатиуса, некоторые офицеры ГУР даже рассматривали возможность атаковать судно, однако воздержались от реализации этого плана.

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