Белорусских футболистов призвали исключить из турниров под эгидой УЕФА
- 6.06.2025, 17:36
С инициативой выступили шотландские «зеленые».
Письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина (Словения) с просьбой отстранить Беларусь от участия в турнирах под эгидой ассоциации обнародовал 6 июня член шотландского парламента и один из руководителей Шотландской партии зеленых Патрик Харви, пишет «Позiрк».
«В свете того, что мужская сборная Шотландии сыграет с Беларусью в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира», автор считает, что «политическим представителям Шотландии крайне важно высказаться по поводу крайне проблематичного включения Беларуси» в турниры под эгидой УЕФА, «учитывая ее соучастие в российской агрессии и ее тревожную историю с правами человека».
Минск стал «ключевым пособником военных действий России в Украине», напомнил политик: «Белорусский режим во главе с президентом Александром Лукашенко позволил использовать свою территорию в качестве плацдарма для российских войск <…>. Эта постоянная поддержка российской агрессии, полагает депутат шотландского парламента, является явным и неприемлемым нарушением международного права и основополагающих принципов мира и прав человека».
Более того, отметил он, внутренняя ситуация с правами человека в Беларуси «продолжает оставаться ужасающей»: «После спорных президентских выборов 2020 года белорусское правительство постоянно нарушало права своих граждан, включая подавление мирных протестов, произвольные задержания и пытки политических оппонентов и диссидентов. Многочисленные международные организации, включая ООН и ЕС, осудили действия белорусского правительства самым решительным образом».
«Продолжающееся нарушение прав человека в Беларуси должно заставить пересмотреть право страны участвовать в международных спортивных мероприятиях, где уважение человеческого достоинства должно быть превыше всего», — заключил Харви.
Он призвал УЕФА «занять твердую и решительную позицию, исключив Беларусь из своих соревнований до тех пор, пока страна не прекратит свою поддержку незаконной войны России в Украине и не предпримет существенных шагов для устранения широко распространенных нарушений прав человека».
По его мнению, «продолжающееся участие Беларуси не только бросает тень на авторитет УЕФА, но и подрывает приверженность организации делу содействия миру и уважению в футбольном сообществе».