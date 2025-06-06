В Москве за один день обнаружили три «заминированные» машины 6.06.2025, 17:44

Первый случай произошел на улице Леси Украинки.

В пятницу, 6 июня, в российской столице было зафиксировано сразу три инцидента, связанных с «минированием» автомобилей. Об этом сообщили Baza, Shot, Mash и телеканал «РЕН ТВ». Первый случай произошел на улице Леси Украинки. Там под днищем припаркованного седана Kia Optima якобы обнаружили подозрительный предмет. Территорию вокруг машины оцепили, а прибывшие на место взрывотехники обезвредили предполагаемое взрывное устройство, пишет The Moscow Times со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Второй инцидент произошел всего в 600 метрах от первого — во дворе дома на Молодогвардейской улице. Там подозрительный предмет был закреплен под днищем BMW. На место прибыли полицейские и кинологи. Пока официального подтверждения, был ли найденный предмет взрывным устройством, не поступало.

О третьем случае сообщает «РЕН ТВ». Согласно его данным, на улице Кунцевская, также на западе Москвы, под одним из колес каршерингового автомобиля обнаружили черную коробку. Съемочная группа телеканала прибыла на место и сообщила, что автомобиль может быть заминирован. Однако позже корреспондент уточнил, что угрозы взрыва нет.

Как вскоре стало известно, ранее Kia Optima принадлежал семье так называемого депутата от аннексированного Крыма Виталия Десятника. Сам Десятник в беседе с Shot сообщил, что машина была продана около трех лет назад. «Нет у меня машины Kia», — сказал он, добавив, что проживает далеко от Москвы.

Кто является нынешними владельцами Kia и BMW, пока неизвестно.

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