Белоруска застала грабителя в собственном доме и помогла задержать его 6.06.2025, 18:07

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Необычный случай произошел в Пинске

Пинчанка застала вора прямо в момент кражи — в своём доме. Инцидент произошёл днём. Преступник проник в жилище, несмотря на то, что внутри находились люди: на первом этаже была хозяйка, работал телевизор, пишет сайт media-polesye.com.

Злоумышленник, по всей видимости, заранее знал об этом, но всё равно поднялся на второй этаж, рассчитывая действовать тихо и незаметно. Как позже выяснилось, мужчина специализировался именно на таких кражах — он проникал в дома, где были люди, пользуясь моментом, когда хозяева находились в другой части дома.

Хозяйка, услышав шум, поднялась наверх и увидела в одной из комнат незнакомца с сумкой. Она попыталась задержать его, между ними началась борьба, и оба скатились по лестнице. Грабитель вырвался и побежал на улицу, но девушка бросилась в погоню, зовя на помощь.

На крики откликнулись двое соседей — вместе им удалось задержать преступника до прибытия милиции.

Когда прибыла милиция, задержанный попытался выдать себя… за сожителя девушки. Очевидно, рассчитывал на то, что удастся замять дело. Но его легенда быстро рассыпалась: мужчина оказался 43-летним жителем Пинска с солидным криминальным прошлым. Теперь ему грозит новое дело — за попытку кражи.

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