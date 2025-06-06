Беспилотники атаковали Москву и Московский регион 6.06.2025, 18:13

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Работу аэропортов Домодедово и Жуковский ограничивали.

Противовоздушная оборона Минобороны РФ якобы уничтожила три беспилотника, атаковавших Москву и Московский регион, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он, не уточнив, где именно упали обломки.

По данным телеграм-канала Mash, перед заявлением Собянина о взрывах в небе сообщали жители Троицкого округа Новой Москвы и подмосковного Подольска.

В свою очередь «Осторожно, новости» пишут, что жители Балашихи жалуются на проблемы с мобильной связью и интернетом. Российские власти могут ограничивать интернет во время атак беспилотников.

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация. Вскоре ведомство заявило, что ограничения отменены.

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