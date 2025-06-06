Численность работников БЖД сократилась более чем на 4400 человек 6.06.2025, 18:30

Фото: zerkalo.io

С 2021-го года.

Общее количество сотрудников Белорусской железной дороги за четыре года сократилось на 4 427 человек. Об этом пишет сообщество железнодорожников Беларуси, которое проанализировало статистику.

В 2021 году в структуре Белорусской железной дороги работало 62 517 человек (без учета неосновной деятельности), а в 2025 году — 58 090.

Причем по всем отделениям БЖД было сокращено 3545 работников. А в организациях и структурах, относящихся к основной деятельности, но не входящих в отделения БЖД, было сокращено только 882 работника.

Это такие структуры, как управление БЖД «Белинтертранс», «Гомельжелдортранс», Главный расчетный информационный центр, «Белжелдорснаб» «Ремпуть» БЖД, Центр механизации путевых работ, рельсосварочный поезд №10 станции Орша, а также обособленные подразделения — военизированная охрана, Центр диагностики объектов инфраструктуры, Конструкторско-технический центр, редакция газеты «Железнодорожник Беларуси», Центр защиты информации, Центр разработки нормативов для организации и нормирования труда, Центр научно-технической информации, Дорожный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Кроме того в БелЖД есть и неосновная деятельность. К ней относятся такие организации, как «Белтрансавтоматика», институт «Белжелдорпроект», «Дарводоканал», а также сельскохозяйственные предприятия «Свитязь», «Радежское», «Авангард», «Рачковичи», «Улишицы-Агро» и «Выдрея». Данные по сокращению в этих организациях не учитывались.

В сообществе железнодорожников отмечают, что данные по количеству работника БЖД стали закрытыми после 2020 года.

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