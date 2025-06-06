Союзник России по ОДКБ начал разворот в сторону НАТО 6.06.2025, 18:33

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Казахстан отметился новым болезненным для Кремля поступком.

Казахстан, являющийся союзником России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начал расширение военного сотрудничества со странами НАТО, отмечает dialog.ua.

Минобороны Казахстана и Великобритании достигли договоренности о сотрудничестве на текущий и следующий годы. Подписание документа состоялось в рамках поездки казахстанской делегации в британскую столицу, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

В ходе встречи стороны оговорили нынешнее состояние взаимодействия и наметили задачи на будущее. Одним из ключевых направлений станет обучение казахстанских солдат в военных вузах Соединенного Королевства. Также план включает миротворческую подготовку и курсы английского языка.

В прошлом году Астана и Лондон подписали документ о стратегическом партнерстве. Тогда глава британского МИД объявил о предоставлении 50 млн фунтов на проекты в Центральной Азии – в сферах торговли, устойчивого развития и регионального сотрудничества.

На фоне растущей геополитической напряженности Казахстан продолжает укреплять оборонный сектор. В прошлом месяце началось строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов, включая снаряды калибра 155 мм по стандартам НАТО. Цель – снизить зависимость от импорта оружия.

Одновременно с этим Астана проводит диверсификацию внешнеполитического курса страны и осторожно подходит к вопросу вхождения в новые союзы и объединения с Россией. На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не планирует вступать в БРИКС и ограничится статусом партнера. Поясняя такое решение, казахстанский лидер сослался на «прагматичные причины» и отсутствие у организации четкой структуры.

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