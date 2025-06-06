Что о визите Лукашенко писали в Китае 6.06.2025, 18:44

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Об этом промолчала белорусская госпропаганда.

Лукашенко посетил Китай. Его пресс-служба традиционно придала этому визиту большое значение, возвышенно описав встречи и перспективы. «Позірк» почитал китайские СМИ и выяснил, о чем промолчала белорусская госпропаганда.

Визит прошел со 2 по 4 июня. Неофициальный телеграм-канал пресс-службы диктатора сообщил о визите 2 июня в 8:54, а через 2 минуты отрапортовал о вылете борта в Пекин.

Основной темой визита стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально Лукашенко заявил, что основной темой разговора будет «машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси». Но по итогам переговоров об этом не было сказано ни слова.

«За этим должно что-то стоять»

Пресс-служба Лукашенко, освещая его поездку в Пекин, на этот раз опустила важную деталь: а с каким визитом он прибыл в Китай? Традиционно главы государств (и те, кто себя к ним приравнивает) могут посетить другую страну с государственным (наиболее торжественным), официальным, рабочим и частным визитом.

Но теперь насчет этих формальностей промолчали. Единственное объяснение дал посол Беларуси в Китае Николай Снопков: «Не рабочий и не официальный визит Лукашенко в Китай, а визит для семейного дружеского обеда».

Объяснение этого, возможно, кроется в том, о чем написали китайские СМИ. По их данным, визит Лукашенко в Пекин был неожиданным.

«Обычно о визите нужно объявлять за месяц, но на этот раз был «сюрприз», за этим должно что-то стоять», — пишет Ян Шуань на NetEase.

В другой статье издание косвенно связало визит с переговорами России и Украины.

«Лукашенко хочет тихо «поднять ставки» в Пекине, пока внимание международного сообщества все еще сконцентрировано на Стамбуле», — утверждает Рен Цзиян на NetEase.

Белорусские официальные рупоры не сообщили цель и причину визита Лукашенко в Пекин. Китайские источники высказывают свои гипотезы. Прежде всего это конкуренция с Россией.

«С точки зрения основных интересов, Беларусь и Россия отнюдь не на одной волне», они «невольно стали «конкурентами» в привлечении китайских ресурсов», утверждает Ян Шуань. Он называет большой проблемой Беларуси экономическую зависимость от России.

«Таким образом, визит Беларуси в Китай имеет как минимум три цели. Одна из них — обойти Россию и непосредственно заключить торговое соглашение с Китаем, например «бартерное» сотрудничество по обмену сельскохозяйственной продукцией на промышленное оборудование», — считает Ян Шуань.

Появление Лукашенко в Пекине обсуждали и китайские блогеры.

По словам автора канала «Международная обсерватория», технологические инновационные возможности России в последние годы снизились, наблюдается «медленное технологическое развитие во многих отраслях промышленности», поэтому она «не в состоянии помочь Беларуси».

В этой ситуации «правительство Лукашенко также столкнется с проблемами». «Когда в один день все изменится внутри Беларуси, Лукашенко и других членов действующего правительства, несомненно, ждет расплата».

* Через несколько часов этот видеоролик был удален, сам аккаунт перезаписан, но ролик есть в распоряжении редакции.

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