Немецкий генерал: Европа может поддерживать военные усилия Украины и без США 6.06.2025, 18:49

Кристиан Фройдинг

Он уверен, что политическая воля — основное, что нужно для этого.

Высокопоставленный военный чиновник, ответственный за координацию поставок вооружения со стороны Германии заявил в интервью Reuters (перевод — zn.ua), что Европа способна поддерживать сопротивление Украины против России даже в случае, если Соединенные Штаты решат полностью прекратить военную помощь Киеву.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что европейские страны-члены НАТО вместе с Канадой уже превысили объем американской военной помощи Украине за прошлый год, который оценивался примерно в 20 миллиардов долларов. Он добавил, что на долю США приходится около 60% общих расходов западных союзников.

- Война против Украины бушует на нашем континенте, это также война против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то найдутся и ресурсы, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку, — сказал Фройдинг в интервью.

Украина продолжает получать оружие, поставки которого были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом. Однако пока неясно, согласится ли его преемник Дональд Трамп на новые поставки — или позволит ли другим странам закупать американское вооружение для Киева.

На вопрос, как долго Украина сможет держаться за счет одобренных Байденом поставок, Фройдинг ответил, что это зависит от логистики и темпов расходования вооружений и боеприпасов, но лето, по его словам, выглядит как реалистичный прогноз.

- Как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы о военной помощи Украине — пока непонятно. Мы не можем ничего об этом сказать. В общем, США имеют большой интерес к развитию собственной оборонной промышленности. Я осторожно предполагаю, что по крайней мере закупка американского вооружения с последующей передачей его Украине будет оставаться возможной, — добавил он.

Комментируя потенциальную угрозу со стороны России за пределами Украины, Фройдинг отметил, что Москва имеет четкий план восстановления и расширения своих вооруженных сил, и, вероятно, достигнет цели удвоить численность сухопутных войск до 1,5 миллиона к 2026 году.

- Они набирают значительно больше личного состава, чем требуется для замены потерь в войне против Украины. Особенно активно они производят избыточные запасы боеприпасов, которые уже начали складывать на хранение, — отметил генерал.

Фройдинг заявил, что Россия также активно наращивает свою военную инфраструктуру, особенно в Западном военном округе, который граничит с новым членом НАТО — Финляндией.

Любое прекращение огня в Украине, по его словам, может дать России возможность ускорить процесс перевооружения перед потенциальной масштабной атакой на территорию НАТО. Альянс сейчас считает, что такая угроза может возникнуть с 2029 года.

- Конечно, режим прекращения огня может изменить ситуацию с уровнем угрозы, — сообщил Фройдинг.

В то же время, по его словам, замещение некоторых ключевых элементов американской военной поддержки Украины станет для Европы серьезным вызовом.

Среди компонентов, которые европейцам будет трудно заменить, Фройдинг назвал американскую разведку, данные наблюдения, системы противовоздушной обороны вроде Patriot, а также запчасти к американскому оружию.

- Если мы сможем хотя бы частично заменить отдельные возможности по разведке — надо будет оценить это, как только станет понятно, что США больше не будут предоставлять эти данные, — подытожил он.

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