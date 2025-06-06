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Актера Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса

  • 6.06.2025, 19:12
Актера Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Keith Bernstein/Paramount Pictures

За самое большое число прыжков с горящим парашютом.

Актера Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число прыжков с горящим парашютом.

62-летний Круз исполнил этот трюк на съемках восьмой части франшизы «Миссия невыполнима» под названием «Финальная расплата».

Перед прыжком парашют был пропитан топливом и подожжен, актер должен был в воздухе отрезать горящую ткань и раскрыть запасной парашют, чтобы успешно приземлиться. В итоге актер совершил 16 прыжков.

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