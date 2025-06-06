Россия приближается к критическому рубежу 6.06.2025, 19:20

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Фото: Getty Images

В США разнесли стратегию Путина и дали совет Трампу.

Согласно новым данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), российские войска не смогли эффективно продвинуться по нескольким направлениям в Украине, захватили незначительную территорию, потеряли значительные объемы техники по сравнению с украинской армией и понесли чрезвычайно высокие потери с января 2024 года.

«Несмотря на то, что некоторые политики и эксперты утверждают, что у России есть «все карты» в войне против Украины, имеющиеся данные свидетельствуют, что ее вооруженные силы демонстрируют относительно слабые результаты на поле боя», — говорится в аналитическом отчете, с которым ознакомилась международная обозреватель «Телеграфа» Ольга Кириллова.

Авторами отчета являются эксперты по вопросам военной стратегии Сет Г. Джонс и Райли МакКейб.

Они прогнозируют, что летом 2025 года Россия пересечет «поразительный и ужасный рубеж» — отметку в 1 миллион потерь.

«Это свидетельствует о полном пренебрежении Путина к жизни своих военных. Для сравнения: Россия потеряла в пять раз больше солдат в Украине, чем во всех войнах после Второй мировой до 2022 года. Количество погибших за чуть более трех лет войны в Украине в 15 раз превышает потери СССР за 10 лет войны в Афганистане и в 10 раз — потери в двух войнах в Чечне», — говорится в материале.

При этом российские войска продвигались в среднем всего на 50 метров в день, например, в Харьковской области, что медленнее одного из самых изнурительных наступлений на Сомме во время Первой мировой, когда французские и британские войска продвигались на 80 метров в день.

«Россия захватила только около 5 000 км² территории с января 2024 года — это менее 1% территории Украины. И эти достижения ограничены в основном Донецкой, Луганской и Харьковской областями. Такие мизерные успехи особенно поразительны на фоне завоевания 120 000 км² в первые пять недель войны и контрнаступления Украины весной 2022 года, когда было освобождено около 50 000 км²», — говорится в отчете.

Кроме того, Россия понесла значительные потери в технике на суше, в воздухе и на море. В частности, с начала прошлого года она потеряла примерно:

- 1149 бронированных боевых машин;

- 3098 боевых машин пехоты;

- 300 самоходных артиллерийских установок;

- 1865 танков.

«Более того, потери техники в России существенно превышают украинские в соотношении от 5:1 до 2:1 не в ее пользу», — подчеркивают эксперты.

Они напоминают, как Россия начала новое наступление в Донецкой области в октябре 2023 года и после одной из самых ожесточенных битв этой войны захватила город Авдеевка в феврале 2024 года.

«С этого момента до апреля 2025 года российские войска продвинулись примерно на 60 километров в западном направлении к городу Покровск — в среднем всего на 135 метров в день».

На Харьковщине в ноябре 2024 года российские оккупанты начали наступление в районе города Купянск, пересекли реку Оскол и продвигались на запад, пытаясь взять город в кольцо.

- В течение следующих пяти месяцев они продвинулись примерно на 8 километров в самой отдаленной точке — это всего 50 метров в день в среднем. В других районах фронта с января 2024 года Россия почти не достигла никакого продвижения, — отмечают американские аналитики.

По их мнению, медленный темп продвижения России является частью более широкой тенденции, которая определяет ход войны.

- Обе стороны в настоящее время действуют вдоль глубоко укрепленных линий фронта, включающих плотные минные поля, разветвленные системы траншей, противотанковые заграждения и укрепленные артиллерийские позиции. Эти оборонительные сооружения наносят значительные потери наступающим силам и существенно ограничивают возможность прорыва.

Для сравнения, в первый год войны — в 2022-м — фактор внезапности и отсутствие укрепленной обороны на многих участках позволяли сторонам маневрировать значительно свободнее и достигать стремительных прорывов в рамках широкомасштабных наступлений, — объясняют в отчете.

При этом наступление Украины на Курском направлении продемонстрировало преимущество атаки с эффектом внезапности против неготового противника: украинские войска продвинулись примерно на 30 километров вглубь России за три недели, в среднем 1250 метров в день.

Сравнительно более быстрое российское наступление Авдеевка — Покровск все равно развивалось значительно медленнее ряда исторических кампаний, в частности наступления США в битве за лес Белло в 1918 году.

- В отличие от масштабных изменений на фронте в первый год войны, боевые действия 2025 года носят изнурительный характер, где даже незначительные продвижения обычно требуют месяцев боев и не дают никаких гарантий стратегического прорыва, — констатируют военные аналитики.

С 2024 года Россия обменивает огромные объемы техники лишь на метры захваченной территории.

- США и Европа могли бы лучше использовать по крайней мере две уязвимости РФ, — отмечается в отчете.

Первой уязвимостью при этом является российская экономика. Россия борется с инфляцией, нехваткой рабочей силы и ограниченными возможностями для экономического роста. Ее экономика серьезно зависит от нефти и газа, которые обеспечивают от 30 до 50% доходов федерального бюджета.

- Усиление санкций против энергетического сектора России — в частности введение санкций против любой страны, покупающей российскую нефть — могло бы нанести существенный удар. Один из анализов показал, что вторичные санкции могут уменьшить нефтяные доходы Кремля на 20%, одновременно повысив цену бензина в США лишь на 15 центов за галлон.

Энергетические санкции можно было бы совместить с санкциями против других российских экспортных товаров — таких как минералы, металлы, сельскохозяйственная продукция и удобрения, — предлагают эксперты.

Кроме того, западные союзники могут конфисковать примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и использовать их для оказания Украине стабильной помощи.

Второй уязвимостью России является высокая цена в виде человеческих потерь в затяжной войне. Особенно если это начнет подрывать политическую поддержку Путина.

- Если Москва будет и дальше затягивать мирные переговоры, решение США предоставить Украине больше вооружения, разведданных и обучения может еще больше повысить стоимость войны для России. Такие системы, как тактические ракеты ATACMS, реактивные системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, системы ПВО и другая помощь — включая разведку — серьезно осложнили наступательные действия РФ.

И, в отличие от бесконечных войн в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты не потеряли ни одного солдата в Украине. Более того, американская военная помощь позволила обеспечить рабочие места в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Мичигане, Пенсильвании, Техасе и других штатах, где производится это вооружение.

Но, несмотря на уязвимость России, США до сих пор не использовали ни экономический, ни военный рычаг в полном объеме. Без серьезного давления Путин будет и дальше затягивать переговоры, продолжать боевые действия и ждать, пока Соединенные Штаты снова не отступят.

США держат в руках много козырей в Украине. Нужно только начать их использовать, — резюмируют специалисты CSIS.

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