Украинская операция «Паутина»: причастен ли к ней Казахстан? 6.06.2025, 19:36

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Официальные лица это не подтверждают и не опровергают.

Утром 6 июня казахстанское независимое издание Ulys-Media распространило информацию о том, что 37-летний Артем Тимофеев, который, по сообщениям различных телеграм-каналов, арендовал склад в Челябинске, откуда отправились пять фур, с беспилотниками, совершившими атаки на аэродромы российской стратегической авиации, выехал в Казахстан, пишет «Немецкая волна».

Отмечается, что Тимофеев, объявленный в России в розыск, из Челябинска вместе со своей супругой добрался до Астаны, откуда вылетел в неизвестном направлении. Когда именно супруги Тимофеевы покинули Казахстан, издание не сообщает. Но со ссылкой на российский сайт ura.ru, сотрудники которого в настоящий момент задержаны следственными органами России, обращает внимание, что последний пост в своем телеграм-канале Тимофеева опубликовала по дороге в Астану 28 мая, после чего его удалила.

Не подтверждено и не опровергнуто

Официальный представитель МИДа Казахстана Айбек Смадияров в своем комментарии отметил, что не располагает информацией о пребывании Артема Тимофеева в Казахстане. «Возможно, погранслужба скажет, пересекал ли он границу», - заметил он. Пограничная служба Казахстана пока ничего комментировать не стала. Вероятно, это связано с выходным днем в стране по случаю праздника Курбан-байрам.

В то же время Айбек Смадияров обратил внимание, что на состоявшемся 2 июня в Астане брифинге о деятельности МИД Казахстана, от двух изданий - Ulys-Media и ТАСС - поступил вопрос о возможной причастности Казахстана к поставкам комплектующих для дронов,атаковавших российские авиабазы.

Ответ Смадиярова был следующим: «Я не эксперт в военном деле. Я видел эти сообщения. Их разгоняют анонимные телеграм-каналы. Никакого официального подтверждения этому нет. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть я не могу. Оставлю возможность выдвигать теории экспертам».

Что думают эксперты

Экспертное сообщество Казахстана в стороне не осталось. И в казахстанских СМИ, и в социальных сетях продолжают появляться новые рассуждения на эту тему и от бывших сотрудников спецслужб, и от политологов.

К примеру, бывший председатель КНБ Казахстана Нартай Дутбаев в своем комментарии изданию Orda не исключил, что элементы для атаковавших российские авиабазы дронов могли поступить из Казахстана.

- Из-за огромной протяженности казахстанско-российской границы могут быть переходы, которые не контролируются пограничной службой ни с той, ни с другой стороны, - отметил Нартай Дутбаев. Вместе с тем он выразил сомнение, что взрывчатка и комплектующие детали для дронов имели казахстанское происхождение, на что до сих пор указывают российские Z-каналы. «Я совершенно уверен, что взрывчатку проще в Челябинске купить, чем завезти ее туда от нас», - подчеркнул бывший председатель КНБ Казахстана.

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