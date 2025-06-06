Самая богатая нефтяная компания России стала убыточной 6.06.2025, 20:02

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Уволено почти три тысячи сотрудников.

Четвертая по объемам добычи и первая по объему наличных на счетах нефтяная компания России — «Сургутнефтегаз» — завершила первый квартал 2025 года в минусе, следует из ее отчетности, опубликованной в пятницу, отмечает The Moscow Times.

За январь–март «Сургутнефтегаз» получил 439,7 млрд рублей чистого убытка против прибыли в размере 268,5 млрд рублей за тот же период прошлого года.

Главной причиной потерь компании стал крепкий рубль, пишут аналитики БКС. Курс доллара за три месяца снизился с уровней выше 100 рублей до 80 рублей, и это принесло «Сургутнефтегазу» около 700 млрд рублей убытка на переоценке запасов валюты на счетах.

По подсчетам БКС, на конец квартала «денежная подушка» «Сургутнефтегаза» составляла $67,8 млрд — сумму, сопоставимую с золотовалютными резервами таких стран, как Катар ($64 млрд), ЮАР ($67 млрд) или Перу ($73 млрд).

По итогам прошлого года «Сургутнефтегаз отчитался о снижении прибыли на 30% (до 923,3 млрд рублей), а также провел масштабные сокращения штата. Численность персонала компании уменьшилась на 2,9 тысячи человек, до 108,3 тысячи, хотя до этого несколько лет держалась стабильной: 111 тысячи в 2021 году, 111,4 тысячи — в 2022-м, 111,2 тысячи — в 2023-м.

Добывающий каждый десятый баррель в России, «Сургутнефтегаз» остается самой загадочной компанией в российском энергосекторе. Скрывая своих истинных бенефициаров, он не инвестирует в приобретения и десятилетиями копит на счетах валюту, работая как гигантская «кубышка» в интересах неизвестных владельцев.

В середине прошлого года «Сургутнефтегаз» засекретил большинство финансовых показателей. В частности, компания больше не раскрывает выручку, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, а также доходы от «дочерних» предприятий. В отчете по РСБУ за первый квартал 2025 года компания из ключевых показателей представила лишь чистый убыток и убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения.

В январе 2025 года санкции против «Сургутнефтегаза» ввели США, а в марте — Евросоюз.

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