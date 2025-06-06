Пять культовых сериалов, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни 6.06.2025, 20:07

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О них говорит весь мир.

Существует немало сериалов, которые после просмотра через некоторое время забываются. А есть ленты, которые остаются в душе навсегда.

Они заставляют смеяться, плакать и переживать за вымышленных героев больше, чем за некоторых знакомых. «Кино 24» подготовило подборку культовых сериалов, которые стоит увидеть каждому.

«Во все тяжкие»

Количество сезонов: 5

Оценка IMDb: 9.5/10

Уолтер Уайт работал обычным учителем химии в Нью-Мексико, пока не узнал о своей страшной болезни. Мужчина не хотел оставить собственную семью без денег, поэтому решил начать производство метамфетамина. Вместе с бывшим учеником он создает лабораторию и через некоторое время погружается в криминальный мир.

«Игра престолов»

Количество сезонов: 8

Оценка IMDb: 9.2/10

Сюжет сериала разворачивается в вымышленном мире Вестерос. Там самые влиятельные аристократические роды борются за власть над Семью Королевствами. Пока представители элиты стремятся получить трон, возникает значительно более серьезная проблема в виде армии мертвых, которую возглавляет Король Ночи.

«Клан Сопрано»

Количество сезонов: 6

Оценка IMDb: 9.2/10

Итало-американский мафиози Тони Сопрано сталкивается с проблемами не только в криминальном бизнесе, но и в семье. Чтобы справиться со стрессом, он начинает посещать психотерапевта. Однако Тони не очень хочется говорить со специалистом о своей работе.

«Друзья»

Количество сезонов: 10

Оценка IMDb: 8.9/10

Рэйчел, Росс, Моника, Чендлер, Джо и Фиби живут в Нью-Йорке и часто встречаются в кафе. Они вместе проходят через все жизненные вызовы, делятся радостями и проблемами друг с другом. Самое главное в истории героев – это крепкая дружба, которая делает их ежедневную совместную жизнь веселее.

«Шерлок»

Количество сезонов: 4

Оценка IMDb: 9.1/10

Шерлок Холмс – гениальный детектив, известный способностью решить самые сложные и запутанные дела жителей Лондона. Ему помогает доктор Джон Ватсон, военный врач, вернувшийся из Афганистана. Главные герои в течение четырех сезонов сталкиваются с новыми вызовами и преступниками, но больше всего хлопот Шерлоку доставляет профессор Джеймс Мориарти – гений криминального мира.

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