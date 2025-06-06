«Я, как мать, решаю, где ему быть» 6.06.2025, 20:19

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Иллюстративное фото

Белорусские родители - о странных требованиях школ.

Что будет, если честно сказать школе, где ваш ребенок проведет лето? В Гродно местная жительница сообщила в анкете, что дети будут на каникулах в деревне, и оказалась в центре скандала с участием школы и комиссии по делам несовершеннолетних.

На фоне этой истории ex-press.by спросил читателей: а вы отчитываетесь перед школой, где летом будут ваши дети?

Светлана:

— Нет, не отчитываюсь, хотя пару раз в классе просили написать, где ребенок будет летом. Один раз я написала: «Дома». Никто не возражал. А что, я должна расписывать, к бабушке он поедет или на речку с соседскими детьми? Он не под опекой, мы в семье, и я, как мать, решаю, где ему быть. То, что в Гродно началось, — вообще дичь. Люди хотят просто жить, а их за это преследуют.

Николай, 42 года, Гомель:

— У нас в классе собирали информацию для лагерей и всяких школьных мероприятий. Если не участвуешь — просто ставишь прочерк. Никто не лез с вопросами. Но когда прочитал про ту женщину из Гродно, стало страшно. Я ведь сам хочу отвезти сына к деду в деревню, чтобы воздухом подышал, а теперь думаю — а не устроят ли допрос? Что это вообще за система?

Лена:

— Писали в родительский чат: «Просьба сообщить, где ребенок будет летом». Я ответила: «Пока не знаю. Возможно, в городе, возможно, у родственников». Учительница потом отдельно спросила — мол, надо для администрации. Мне сразу стало не по себе. Ребенок с родителями. Я не обязана сдавать маршрут.

Олег:

— У меня дочь — подросток, и она сама говорит: «Папа, я не хочу, чтобы обо мне знали все». И я ее понимаю. Мы давно не отвечаем на такие вопросы напрямую. Пишем расплывчато: «С родителями, под присмотром». И пусть сами додумывают. Не вижу ни одной причины ставить их в известность...

Мария:

— А знаете, я когда-то написала правду: «Уезжаем на месяц в Литву к бабушке». После этого была куча вопросов: на каком основании, есть ли разрешение от отца (мы в разводе), кто повезет. С тех пор — никаких откровений. Пишу: «С мамой». Пусть гадают, где эта мама находится. Мы что, в 1937 году живем?

Алина:

— Мне кажется, это остатки совковой системы: знать, где каждый. У меня вопросы:

А имеете ли вы право знать, где мой ребенок?

Почему деревня — подозрительна, а лагерь — норм?

Но я-то свою дочь не прячу — она будет летом на даче играть с соседскими детьми, собирать клубнику. Что в этом плохого? Это же абсурд.

Игорь:

— Я всегда стараюсь молчать, когда просят «уточнить летние планы». Пишу что-то общее — «в семейном кругу». А чиновники пусть сначала у себя порядок наведут.

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