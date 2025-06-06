Новая реальность 1 6.06.2025, 20:41

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Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

ОДКБ – аморфная организация, лишенная стержня.

В Лондоне подписан план военного сотрудничества между министерствами обороны Великобритании и Казахстана на 2025-2026 годы. Как сообщается на сайте казахского Минобороны, «основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании».

Можете себе представить, чтобы какая-нибудь из стран НАТО заключила нечто подобное с Россией? Но член ОДКБ Казахстан, такое соглашение заключает. Ещё одно доказательство того, что ОДКБ – аморфная организация, лишенная стержня, не объединённая единой целью. В отличие от НАТО, пишет телеграм-канал «СерпомПО».

Казахстан не одинок. В более резкой форме многовекторную политику в области безопасности проводит Армения. Вы же сторонник «многополярности», «многовекторности», Лавров? Вот и радуйтесь, хлопайте в ладоши вместе с Никоновым и другими в России, дающими повод усомниться в незыблемости границы между РФ и Казахстаном.

Новая реальность заключается, вероятно, в том, что РФ будет иметь дело именно с таким развитием событий: как бы союзники, не порывая военных связей, оказывая знаки внимания (вроде посещения парадов) стараются и будут стараться найти в этом мире и другие точки опоры. И ничего с этим нельзя поделать. Да и пытаться не нужно.

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