Новая реальность1
- 6.06.2025, 20:41
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ОДКБ – аморфная организация, лишенная стержня.
В Лондоне подписан план военного сотрудничества между министерствами обороны Великобритании и Казахстана на 2025-2026 годы. Как сообщается на сайте казахского Минобороны, «основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании».
Можете себе представить, чтобы какая-нибудь из стран НАТО заключила нечто подобное с Россией? Но член ОДКБ Казахстан, такое соглашение заключает. Ещё одно доказательство того, что ОДКБ – аморфная организация, лишенная стержня, не объединённая единой целью. В отличие от НАТО, пишет телеграм-канал «СерпомПО».
Казахстан не одинок. В более резкой форме многовекторную политику в области безопасности проводит Армения. Вы же сторонник «многополярности», «многовекторности», Лавров? Вот и радуйтесь, хлопайте в ладоши вместе с Никоновым и другими в России, дающими повод усомниться в незыблемости границы между РФ и Казахстаном.
Новая реальность заключается, вероятно, в том, что РФ будет иметь дело именно с таким развитием событий: как бы союзники, не порывая военных связей, оказывая знаки внимания (вроде посещения парадов) стараются и будут стараться найти в этом мире и другие точки опоры. И ничего с этим нельзя поделать. Да и пытаться не нужно.