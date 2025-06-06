Белорусы скоро начнут получать извещения по транспортному налогу в новом виде 1 6.06.2025, 20:48

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Что изменится?

На Национальном правовом интернет-портале 5 июня официально опубликовали документ, предусматривающий обновление форм налоговых деклараций, справок и извещений, заметил av.by .

Согласно постановлению МНС от 20.04.2025 № 20 утверждены, в частности:

- обновлённые налоговые декларации по подоходному налогу с физлиц (в том числе для нерезидентов);

- новые формы извещений на уплату налогов с физлиц (подоходный, а также транспортный, земельный, на недвижимость единым платежом).

Скриншот с сайта pravo.by

Скриншот с сайта pravo.by

Документ гласит, что извещение для единого имущественного платежа, который объединяет транспортный налог, земельный и налог на недвижимость, формируется по всем объектам налогообложения, принадлежащим физлицу. Налоговые органы могут вручать физлицам извещения по одному или нескольким объектам налогообложения при необходимости перерасчёта за предыдущие периоды или при выявлении новых объектов налогообложения.

До 1 июля 2025 года извещения на уплату физическими лицами транспортного налога, земельного и налога на недвижимость единым имущественным платежом направляются по форме, установленной ранее.

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